看好疫後電商動能 經部估今年零售業網路銷售續創高

疫後民眾消費型態改變，經濟部表示，今年上半年零售業網路銷售額累計達新台幣3139億元，年增3%，雖然疫後部分人流回歸實體消費，使網購成長幅度收斂，但在促銷活動及消費旺季挹注下，看好今年網路銷售額續突破新高紀錄。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，疫情期間由於實施封控措施，民眾減少出門實體購物，帶動疫情期間網路銷售快速竄起，繼2019年零售業網路銷售額衝破3000億元大關後，2020年、2021年零售業網路銷售額高達4393、5557億元，成長幅度達30.9%、26.5%。

黃偉傑表示，疫情趨緩之後，民眾生活回歸常態，實體店面購物人流增加，零售網路銷售額增率走緩，2022年金額突破6000億元、達6203億元，年增幅度11.6%，2023年銷售額為6364億元，年增收斂至2.6%，與疫情期間高速成長相比，成長力道明顯減弱。

根據統計處廠商回應調查，網路商家表示，疫後民眾消費改變，轉往網購比例增加，但仍有部分人流在解封後轉向實體消費，為留住消費者，業者也增加網路平台上的銷售品項，藉此吸引、擴大網購群族，同時透過促銷活動刺激買氣。

黃偉傑分析，疫後民眾消費習慣改變，加上網購平台百花齊放，在業者積極促銷挹注下，支撐疫後零售網路銷售額維持正成長。

今年第2季零售業網路銷售額為1588億元，季增2.4%、年增2.3%，其中電子購物及郵購業、綜合商品零售業、資通訊及家電設備業、布疋及服飾品零售業等成長幅度介於2.1%至8.5%；累計上半年零售業網路銷售額累計為3139億元，年增3%。

黃偉傑表示，今年上半年網路銷售因高基期因素，成長幅度收斂，下半年迎來雙11購物檔期，預估在消費旺季挹注下，今年網路銷售額有望持續締造新高紀錄。

觀察近年網路銷售在整體零售業營業額占比，2019年網路銷售僅占約8.5%，2020年後占比提高至11%，2021至2023年占比維持在13%。