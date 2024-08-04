經部招商再獲成果 統一超商砸114億桃園蓋物流中心

疫後電商消費熱潮持續，業者積極布局物流中心，經濟部表示，近期核准統一超商桃園航空城大型物流中心BOO案，投資金額達新台幣114.5億元，鎖定電商及低溫供應鏈物流服務。另有全家、富邦人壽2件物流中心BOO計畫仍在審查階段。

統一集團進軍電商腳步加速，繼併購家樂福後，也將整合Yahoo台灣電商業務，擴大旗下電商事業版圖。統一超商去年啟動「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」，投資金額為114.5億元，為首見投資金額破百億的物流中心促參案，大園航空城物流中心占地8.4公頃。

經濟部證實，近期已與統一簽約，依照規定，統一須於簽約後6個月內動工，由於業者申請促參案享租稅優惠，也須符合在地員工聘用以及物流中心提供中小企業租用比例等公益性。

統一目前在北部地區有16座物流中心，統一表示，考量產能利用率多已達飽和，在航空城設立物流中心能夠提升北區的物流量能，導入大型自動化設備以提升整體產能和作業效率，希望進一步發展現有全球採購和跨境電商業務發展。

另外，全家便利商店瞄準鮮食商機，積極布局冷鏈物流，已向經濟部申請「新竹縣湖口鄉全溫層大型物流中心BOO案」，規劃投資23.1億元在新竹縣湖口鄉建設全溫層物流中心，預計面積有2.6公頃。商業署官員表示，全家近期已舉辦公聽會，經相關審查流程後，有望於今年底完成簽約。

富邦人壽規劃以135億元在新竹縣湖口鄉打造大型物流中心，若此案通過，將成為繼統一超商後，第2案金額破百億的物流中心促參案。

商業署官員表示，2021年後物流中心BOO案件大增，主因來自民眾消費和企業經營型態的改變，過去物流中心以第三方經營為主，不過疫情後電商消費爆發，超商和電商等業者對倉儲、物流需求增加，進一步推升大型物流中心需求。

觀察全台物流中心分布，商業署官員表示，富邦集團旗下的富邦媒體在桃園、彰化和台南等地興建大型物流中心，富邦人壽近期首次提出在新竹設立物流中心；統一集團在台南、嘉義也設有物流中心據點，交通便利和鄰近消費市場皆為業者選址考量。

根據經濟部統計，辦理的大型BOO物流中心計畫共16案，其中超過一半已在營運，約6案在興建中，最近與統一完成簽約，全家、富邦人壽的物流中心案則在審查階段。