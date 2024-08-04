亞果台中港碼頭 啟動
亞果遊艇（7566）集團致力推動台灣海洋產業發展，繼高雄、澎湖和台南建置遊艇碼頭後，斥資逾10億元建置的「亞果台中國際遊艇碼頭」，昨（3）日與台灣港務公司台中港務分公司舉行簽約啟動儀式，揮軍北上進駐台中港。
亞果遊艇董事長侯佑霖宣布，亞果遊艇規劃投入逾10億元興建「台北國際遊艇碼頭」，預計明年動工，開發期程約四年，將加速實現環島遊艇港的目標。
包括交通部長李孟諺、台中副市長鄭照新、立法委員蔡其昌、台灣港務公司董事長李賢義、台中港務分公司總經理陳榮聰等，共同見證昨天簽約儀式。
李孟諺表示，台灣消費實力雄厚，統計去年台灣人購買千萬級以上超跑合計超過1,300輛，約占全球十分之一，他對台灣遊艇消費市場深具信心。
亞果台中國際遊艇碼頭總面積約10萬7,798平方公尺，投入開發成本逾10億元，開發期程約五年，擁有30年租賃期，可優先續約20年。
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