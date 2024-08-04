日圓回升 工具機業鬆口氣…程泰、上銀等營運樂觀

日圓匯率近日彈升，國內工具機暨零組件廠可望受惠，台灣機械公會理事長莊大立最近表示，「日圓止貶回升，台廠好不容易可以喘一口氣了」；他認為，日圓持續升值，台廠競爭力提升，有助下半年接單。

莊大立指出，除日圓升值的利多，美聯準會（Fed）很有可能在9月降息，將是另一個重要觀察指標；一旦美國降息，市場消費信心回升，將會加快機械設備、工具機及零組件產業景氣復甦腳步。

日本央行升息及美聯準會暗示今年稍後可能降息，帶動日圓升值，上周看到1美元兌148日圓價位，多個金融機構認為，日圓到今年底可能續強到140日圓兌1美元的水準。

機械業看日圓升值與接單情況

程泰（1583）集團董事長楊德華表示，近幾年日圓大幅貶值，過去台灣工具機與日廠三至四成的價差，全被匯率吃掉，讓台灣工具機產業「被壓著打」，如今日圓止貶回升，有助提升台廠接單競爭力。

楊德華認為，如果日圓兌美元能升值到130至140日圓，將可大幅減輕台灣工具機暨零組件廠壓力。以程泰為例，最近一年銷往日本機台約8,000萬元，預期隨日圓升值，將很快回到1億元以上。

上銀集團總裁卓永財則表示，日圓到1美元兌150日圓的時候，上銀集團接單就已經開始有感了，預期日圓兌美元匯率在中短期可能維持140至150日圓水準，後續不排除會出現120至130日圓。

卓永財指出，集團的晶圓機器人、力矩迴轉台等，持續強攻日本市場；旗下邁萃斯最近賣出一台上千萬元齒輪磨床給日本電動車廠，另有一台也在洽談中；大銀在半導體設備市場也大有斬獲，最近精密定位系統持續接到訂單。

目前上銀接單能見度維持在2.5至三個月，訂單主要來自半導體、航太、自動化及基礎建設所需大型設備，公司5月以來產線持續加班，並自7月起調薪3%。卓永財認為，下半年營運將會比上半年好，全年營收力拚回到年增表現。