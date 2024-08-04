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使用爬梯機協助上下樓 司機工會倡議建立責任險

日圓彈升 機械設備出口拚成長10%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣機械設備上半年出口值累計141.76億美元，年減1.3%，不過6月出口已轉正成長，且年月雙增，台灣機械公會理事長莊大立最近表示，日圓彈升，美國有望降息，對下半年景氣將是利多，出口可望回到成長軌道，全年力拚5%至10%增長。

莊大立指出，電子設備6月出口成長30.4%，連兩個月大幅成長，顯示全球半導體相關產業與AI應用需求持續火熱，受國際擴充先進製程與產能趨勢帶動，可預見短期間AI商機、高效能運算相關及電子設備，將成為拉動機械出口重要動力。

至於工具機，受到地緣政治衝突與國際匯率影響，出口仍面臨嚴峻挑戰。根據統計，工具機6月出口值1.93億美元，較去年同期下滑13.0%，上半年出口10.75億美元，較去年同期下滑15.5%。

莊大立不諱言，一般產業景氣復甦，工具機反應速度較慢，尤其疫情發生以來，日圓大貶，導致客戶紛紛改買日本設備，不過日圓最近升值，預料到130至140日圓時，就會扭轉客戶態度。

不過，值得注意的是，台灣工具機上半年出口大陸3.13億美元，占總出口的29.2%，較去年同期僅減少0.8%，排名第一。

工具機 日圓

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