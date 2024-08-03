南投美好城市行動 首屆國際觀光使者培訓營圓滿落幕

為了南投舊城文化永續發展，由南投市公所主辦的首屆「南投市小小觀光文化使者培力營暨SDGs國際營」圓滿落幕，市公所攜手地方創生團隊大美國際文化，透過公私協力共創以文化觀光結合SDGs永續教育的創新模式，成果相當豐碩。

這次的培力營暨SDGs國際營受到各界重視，不僅讓在地的孩子化身小小觀光使者一同推動綠色永續觀光，包括屏東大學教育學院前院長楊智穎教授、 小鎮文創創辦人何培鈞、美國華府國建會前會長張慧玲、沃克文化執行長徐明遠等產官學研的專家都到場交流。

這是南投市首次辦理國際SDGs永續觀光推廣活動，由市公所觀光文化課主辦、大美國際文化協辦，以永續旅遊、綠色觀光為核心，並以南投市、中興新村為基地，串聯南崗工業區與旺來產業園區，打造永續研學路線。

活動中展示了南投市在深度旅遊、地方創生與國際教育結合方面的創新模式，並強調SDGs (永續發展目標)的教育推廣，對於永續旅遊推動的重要性。

活動以SDGs永續為議題的觀光旅行，鏈結了「亞洲地方創生學習圈」與「天天說華語」國際單位的參與，吸引來自美國、日本、香港、新加坡等四個國家的師生參與。

透過深度文化走讀、互動式實境解謎、美感教育與循環經濟的體驗，與南投九所學校的學生、在地職人、地方青年，與在地企業一起體驗令人別開生面的永續旅行，展現南投市未來在綠色觀光的發展上的潛力。

大美國際文化執行長蔡佩伶說：「我們這次透過深度的小旅行規劃，吸引遠道而來的國際遊客，並且透過深刻的永續研學旅遊設計，為在地創造許多創意人口，以及培育未來的永續人才。」她表示，希望能陪伴更多青年朋友以創新的SDGs行動，傳承祖父輩原本就有的@惜物愛人的永續生活」。

值得一提的是，這次活動以「文化永續、生態永續」為核心，將可持續發展與在地文化相融合，為學生們提供豐富的旅行體驗和學習的機會。

小鎮文創負責人何培鈞表示，這些孩子們真摯的情感流露不僅令人動容，他們透過旅行與國際交流來到了南投，還能為地方做一件美好的事，真是了不起的行動。

而在南投小小觀光文化使者的培力營部分，以永續小偵探的任務設計了有趣的「互動式走讀解謎：尋找2353」，讓南投在地學生透過走讀與在地文化體驗，進一步認識自己的家鄉。

活動期間，國際學生拿著研學地圖與任務卡解鎖南投，對於百年的市場、中興新村官舍群、百年老戲院、稅務出張所、親愛愛樂學校等地方都印象深刻，也體驗了南投獨有的地方魅力，更感受到滿滿的南投熱情。

此外，這次活動在地業者也積極參與投入，例如南投百年市場劉家餅舖的日文歌曲分享；中興新村1985音樂公寓的「無醺派對」，讓孩子們透過音樂來與世界交流；無尾熊手工皂設計還特別融入菜瓜布元素，讓國際孩子第一次看到台灣古早味中獨特的SDGs永續精神，而南投在地美食探索，更是讓大家無法忘懷的南投意麵、包ㄚ粉圓、黑狗兄文華酥餅、陳爸陳媽麵店、希谷燒餅、麥蛋糕等眾多美食，也都擄獲南投孩子與國際學生的心，透過味覺記憶，南投在他們心上有了獨一無二且無可取代的位置。