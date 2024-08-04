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賓士、奧迪新車款 亮相

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
不怕農曆淡月衝擊，台灣賓士的V-Class新款將在8月5日發表上市。示意圖。路透
不怕農曆淡月衝擊，台灣賓士的V-Class新款將在8月5日發表上市。示意圖。路透

不怕農曆淡月衝擊，台灣賓士的V-Class新款將在8月5日發表上市，8月8日則有Audi Q7和Q8新車推出，以往被各家車廠避之唯恐不及的農曆7月，今年將迎來豪華車品牌的重量級車款發表會。

台灣賓士的V-Class原本在7月下旬發表，趕在農曆7月前上市，但台灣賓士的V-Class在萬事俱備、只待發表的情況下，受颱風假影響，只能順延，將在8月上旬再舉辦發表會。台灣奧迪在8月8日將發表的Q7和Q8為品牌豪華旗艦休旅車款，對品牌而言，意義相當重大。

傳統消費者對於農曆7月購買新車仍然有一定的疑慮，因此各家國產車廠都在農曆7月之前舉辦夏季競賽，對消費者提供比平常更多的優惠促銷。

不過，進口車品牌對於農曆7月顧忌相對較少，每年的農曆7月，進口車的掛牌數都較國產車多。

品牌 消費者 颱風假

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