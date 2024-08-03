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「花韻茶香藝綿延」特展登場 春水堂、豐邑社區共襄盛舉

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「花韻茶香藝綿延」特展開幕，以花藝結合奧運五環預祝選手勇奪金牌。記者宋健生/攝影
「花韻茶香藝綿延」特展開幕，以花藝結合奧運五環預祝選手勇奪金牌。記者宋健生/攝影

台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會攜手合作，即日起至10月31日舉辦「花韻茶香藝綿延」特展，以「百合花」為主題，深化居家花藝文化，推廣國產百合花卉與花藝美學，此次特展除了春水堂中部地區7家分店，也選定台中7個社區做特展。

今(3)日的開幕活動，更以花藝結合奧運五環，預祝選手勇奪金牌。

台灣百合產業發展協會理事長何家彰表示，這是第三年以「百合花」為主題的花藝特展，活動自即日起至10月31日，今年為了將花藝帶進社區生活，特別與豐邑建設共同在社區內舉辦國產百合花卉特展，延續「花韻茶香藝綿延」主題，探索百合花的優雅之美及國人花藝的深厚內涵，展示春水堂與社區在文化傳承中的角色。

為推廣國內花卉產業，此次活動於農糧署輔導下，由台灣百合產業發展協會聯手台中市中華花藝推廣協會及其他相關機構，跨界合作共同打造豐富的觀展體驗，將花卉藝術融入日常生活。

本身就是百合花農的何家彰指出，展覽已連續第三年在台中春水堂門市展出中華花藝之美，今年更深入社區，重點展示國產百合、文心蘭及火鶴花等多樣花卉，讓更多人欣賞到國產花卉之美。

百合花象徵著純潔、高雅和美好，深植於華人文化，展覽呈現百合花的各種品種、花形和色彩，讓觀眾在花香中感受傳統與現代的交匯。

同時台灣百合產業發展協會的「i花購」電商平台，將可讓民眾即時購買展覽花卉，並提供方便的送貨服務。

展覽還將展出中華花藝的多樣風格，邀請國內頂尖花藝師展示其作品，展現中華文化的獨特之美，於春水堂七家分店及豐邑建設七個設區同步舉行，打造多元且充滿藝術氛圍的空間，歡迎各界花藝愛好者及文化愛好者參與。

展覽期間除欣賞花卉藝術外，觀眾還可參與親子花藝互動活動場次，增進對花卉的理解與欣賞，感受花與茶的融合之美，探索華人文化的無限魅力。

展覽詳情如下，春水堂展覽地點：即日起至10月31日在秋山堂-國美店、大墩店、朝富店、中科永福店、龍富店、公益店、國際店。

社區居家花藝百合花展地點：9月13日至10月13日在科博行館一期、科博行館二期、中港觀邸、中港層峰、大境豐藝、浩瀚森之道、豐邑文心閱。

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