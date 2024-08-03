亞果遊艇進駐台中港 今簽約啟動亞果台中國際遊艇碼頭
亞果遊艇集團致力推動台灣海洋產業發展，繼高雄、澎湖和台南建置遊艇碼頭之後，斥資10億元建置「亞果台中國際遊艇碼頭」，3日與台灣港務公司台中港務分公司舉行簽約啟動儀式，正式揮軍北上進駐台中港。
交通部長李孟諺、台中副市長鄭照新、立法委員蔡其昌、台灣港務公司董事長李賢義、台中港務分公司總經理陳榮聰等政府及企業領袖，共同見證這一歷史性時刻。
李孟諺表示，台灣消費實力雄厚，根據統計，去年台灣人購買千萬級以上的超跑，合計超過1,300輛，約佔全球的十分之一，購買力比大陸還強，他對台灣的遊艇消費市場深具信心。
亞果台中國際遊艇碼頭總面積約10萬7,798平方公尺，包括5萬9,035平方公尺陸域面積和4萬8,763平方公尺水域面積，投入開發成本逾10億元，開發期程約5年，擁有30年租賃期，可優先續約20年。
亞果遊艇董事長侯佑霖表示，這座碼頭將打造成集遊艇休憩、海洋教育及藝術親子等遊樂功能於一體的「台中國際遊艇港」，吸引更多國內外遊客前來體驗海洋的魅力。
侯佑霖指出，亞果遊艇在短短十年內，從零開始逐步建設澎湖、台南和高雄三處遊艇碼頭，加上今天正式啟動的台中港碼頭，以及即將啟動的台北遊艇碼頭。
儘管這條路充滿挑戰，但亞果遊艇正一步步實踐串連台灣西部碼頭據點的目標，實現台灣藍海公路的藍圖，持續扮演國內海洋休憩產業的領頭羊，提供會員、船主及遊客多樣化的海陸休閒體驗。
隨著台灣遊艇及帆船數量持續增加，對專屬遊艇及帆船泊位的需求日益增長。為填補中部地區專業遊艇碼頭的空白，亞果遊艇此次投資台中港20A、20B遊艇碼頭，致力於厚植船舶停放設施，促進台灣船艇普及率。
亞果台中國際遊艇碼頭將分二期開發。水域部分預計興建101席泊位，可停放40呎到125呎的各型遊艇，第一期國際遊艇碼頭45席泊位將於今年底完工啟用，第二期56席泊位預計2026年動工。
陸域部分擬打造全台首座遊艇展銷中心，並設置龍門吊、堆高機及立體船艇岸置場等設施，提供遊艇維修及補給服務。該碼頭也將建設遊艇大街商場，與三井OUTLET連結，融合遊艇休閒、海洋教育、藝術親子遊憩、遊艇碼頭服務等多元功能，串聯台中港豐富的遊憩資源，打造國際遊艇門戶，實現與國際接軌的目標。
侯佑霖也宣布，今年10月舉行的「2024 TSL REGATTA台鋼集團TSG帆船賽」，將從亞果台中國際遊艇碼頭啟程，經過長途航行到達澎湖，最後返航回到台南。
亞果希望透過海上運動賽事，推動台灣中部遊艇的發展，吸引更多國內外遊客到訪台灣中部地區，促進台中港區的海洋經濟，並樹立中台灣國際遊艇觀光門戶的形象。
李賢義說，亞果遊艇集團通過建設亞果台中國際遊艇碼頭，展現其對台灣海洋產業發展的堅定承諾。這一重大投資不僅將填補中部地區專業遊艇碼頭的空白，還將促進台灣遊艇文化的普及與發展。
隨著國內外遊客的增加，這一碼頭也將成為台中港乃至整個台灣的重要海洋觀光門戶。亞果遊艇集團以其領先的地位和遠大的目標，繼續引領台灣走向海洋休閒產業的未來，為國內外遊客帶來更多元化的海陸休閒體驗，實現與國際接軌的願景。
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