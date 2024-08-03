快訊

鳳梨控罔腰盜刷爆「案外案」 被問為何打人？他引用周星馳電影橋段：屢試不爽

熱爆！台北信義39.4度全國最熱、台大37.8度

女粉絲玩「真心話大冒險」！控一夜遭3男藝人輪番性侵敗訴

內政部推動綠建築 截至6月底1.3萬件建築物獲認證

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

內政部3日表示，近年積極推廣綠建築標章制度，截至2024年6月底止，已有1萬3,060件公私有建築物取得標章或候選證書，估計每年可節省用電約28.58億度，節省用水約1億4,185萬噸，減少CO2排放量約159.22萬噸，節省水電費約達114.23億元。

內政部指出，為達成2050年淨零排放目標，內政部積極推動降低建物能耗及碳排，規劃由公有新建建築物帶頭做起引領民間跟進。建築研究所也於6月7日 、11日及14日，分別於台北、台中、高雄舉辦三場「低碳建築政策交流座談會」與相關公協會團體進行對話，加強產業溝通交流並蒐集產業建言，透過公民參與及社會對話，加速推動建築淨零轉型。

內政部表示，建築淨零轉型仍有許多挑戰，需要藉由公私部門協力共同攜手合作方能達成，由公有新建建築物帶頭做起引領民間跟進的目標，並在推動過程中，加強與各界溝通，共同為降低建物能耗及碳排努力，以加速推動建築淨零轉型。

內政部 建築物

延伸閱讀

內政部推綠建築標章 逾1.3萬公私有建物取得認證

劉世芳拜會市府未提國慶晚會建議？北市府說話了

國慶晚會在大巨蛋？劉世芳：未曾表達、地點交韓國瑜決定

審計部揪數位身分證缺失 內政部：推動過程嚴謹完善

相關新聞

頭一次！桃捷公司盈餘1.24億 審計：仍有日運量百人的站

桃園大眾捷運公司今天表示，挺過疫情艱辛後，公司去年度展現運量和收入顯著提升的成果，該年7月起轉虧為盈，年度盈餘達1.24...

中國大疆進軍電輔自行車系統 台廠：無影響

中國無人機領導品牌大疆在EUROBIKE 2024歐洲自行車展上發布電動輔助自行車系統DJI Avinox，台灣自行車廠...

房市出現兩氛圍 估價師：心死的人可以看屋了

新青安上路後，房市買氣噴發，房價一路飆升，屋主一個比一個硬，很多人看屋從心累看到心死，乾脆不看。不過，估價師表示，情況要...

中東緊張升高 波及航空雙雄…停飛伊朗空域航線

中東緊張情勢升高，造成亞洲三家航空業者航線受到波及。根據彭博資訊報導，包括新加坡航空，以及台灣的長榮航空和中華航空公司等...

台中北屯房市熱 「情定水蓮NO.16」主打換屋型產品吸睛

以情定水蓮系列推案聞名、深耕北台中30年的辰偉建設，在北屯廍子重劃區最新推案「情定水蓮NO.16」，標榜產品規劃為近期市...

7月機車大賣 掛牌7.1萬輛

國內機車市場7月買氣爆發，在新車與促銷齊出之下，整體機車市場銷量為7萬1,393輛，較上月成長20.02% ，並較去年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。