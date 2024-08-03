神腦攜手LG 打造全台首家AIoT複合門市

神腦長久以來深耕在地社區，除了提供通訊3C服務外，隨著AI時代來臨，期盼帶給消費者更多元的手機應用，透過AIoT物聯網搭配智慧家電，民眾能輕鬆享受完整的智慧家庭饗宴。今(8/3)神腦與LG攜手打造的全台首家「LG x神腦複合店屏東博愛門市」盛大開幕，最大亮點是特別邀請韓籍啦啦隊女神Mingo朴旻曙、趙娟週站台力挺，現場大秀熱舞為開幕儀式精彩應援，開幕兩天推出整點競標拍賣（最低900元起標）、滿額送好禮及摸彩抽獎等活動來吸引人潮。高屏地區所有神腦門市同時祭出開幕聯歡慶優惠，數十樣LG大小家電限時優惠挑戰市場最低價，滿額再享神腦幣回饋，南部的鄉親們路過不要錯過！

智慧啟動美好生活 韓籍啦啦隊Mingo朴旻曙、趙娟週熱力開場

全台首間「LG x神腦複合店」坐落於熱鬧的屏東市區內，店址為屏東市自由路667號，8月3號上午隆重開幕，現場邀請神腦國際林保雍總裁、LG台灣樂金電器鄭淵寬董事長、中華電信屏東營運處蕭煥璋總經理、神腦國際鄭妍妍執行副總等貴賓蒞臨進行剪綵，最吸睛的是來自韓國的Mingo朴旻曙、趙娟週於開幕活動上大秀精湛舞技，擁有高人氣的兩位女神也親臨「LG x神腦複合店」開箱體驗最新潮又實用的LG智慧家電，不僅如此，外型與功能兼具的LG家電也吸住了這批韓籍啦啦隊粉絲們的眼球！

LG x神腦守護南台灣 全方位打造科技健康生活

2025年台灣將進入超高齡社會，民眾對於健康議題的重視度升高，神腦為守護全齡健康，台灣全省門市代理引進日本優質保健品牌sakuyo販售，像是幫助消化的益生菌及青汁、幫助入睡的芝麻元氣及提供健康保護力的魚油軟膠囊等保健品，神腦亦培訓內部健康管理師提供健康相關諮詢服務。以通訊商品起家的神腦，致力讓消費者感受3C科技帶來的便利，精心規劃複合店場域，讓民眾只要跑一個地方就能選購手機及實地體驗智慧家電。

神腦國際林保雍總裁在開幕致詞時提到：「每年的夏天都高溫難耐，有購買LG智慧冷氣的消費者可以在回家前先遠端遙控開啟智慧空調，回家馬上就有舒適涼爽的冷氣，還能隨時監控冷氣耗電量；南部不乏一些透天厝住宅生活型態，也可以透過APP操作LG 智慧聯網家電，不用跑上跑下就能解決生活中的大小需求，用手機就能簡單串連生活的便利美好。」LG亦推出家電租賃方案，每月輕鬆負擔，可享原廠技師每年到府保養，租賃期間也享有延長原廠保固時間優惠，空調月租費只要670元起，還有各項LG家電產品租賃，歡迎到全省神腦門市洽詢。