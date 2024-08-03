中國大疆進軍電輔自行車系統 台廠：無影響

中國無人機領導品牌大疆在EUROBIKE 2024歐洲自行車展上發布電動輔助自行車系統DJI Avinox，台灣自行車廠表示，目前採用國際品牌大廠的電輔車系統，大疆產品應不影響台廠。

大疆進入電輔車系統可能改變市場生態，但是否影響台廠，自行車大廠巨大表示，目前看來沒有影響，將來仍需觀察大疆的產品在市場表現才能評估。

自行車大廠美利達指出，大疆的電輔車系統正式上市後，才能評估其影響，但大疆的電輔車系統市場應該在中國自行車廠；美利達在台灣廠製造電輔車行銷全球，並沒有在中國生產電動輔助自行車，也沒有銷售，所以不受影響，況且美利達在中國廠的通勤車也已停產。

美利達說明，與投入電輔車系統的無人機大廠大疆並無業務往來，美利達電輔車系統的電池採用松下（Panasonic）產品、馬達是山葉（YAMAHA）製造，電輔車系統採用Shimano、Bosch大廠的系統。

生產中高階自行車的明係表示，應該不會使用大疆的電輔車系統，台廠除自行買電池、零件組成電輔車系統，中高階的車種也會用大廠Shimano、Bosch電輔車系統滿足市場的需求，且兩家大廠既供應電輔系統，同時也是下游自行車品牌客戶。

另外，自行車鏈條大廠桂盟解釋，鏈條廠需要配合電輔車系統調整鏈條規格，但能做的就是按自行車廠提供的規格生產。

台廠多認為，大疆的電輔車系統主要市場在中國，台灣自行車廠採用Shimano、Bosch大廠的電輔車系統，目前台灣的自行車市場生態尚不至於有太多改變。