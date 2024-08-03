頭一次！桃捷公司盈餘1.24億 審計：仍有日運量百人的站

桃園大眾捷運公司今天表示，挺過疫情艱辛後，公司去年度展現運量和收入顯著提升的成果，該年7月起轉虧為盈，年度盈餘達1.24億元。今年持續推動相關策略，進一步促進運量及多元商業發展，將創造更高的營收及持續穩健的財務發展。

不過桃園審計處在對桃捷公司去年決算的審議報告指出，機場捷運通車逾7年，去年運量預計目標2736萬餘人次，實際為3292萬餘人次，達成率120.34％，但是部分車站平均日運量仍不及500人次，僅賴桃捷公司撙節站點支出，對系統整體使用效益之提升有限，應該要結合地方政府資源，研謀推動周邊區域朝大眾運輸導向發展（TOD）的可行性。

審計單位析機捷22座已通車車站去年平均日運量，前5名依次為A1台北車站1萬9793 人次占比21.94％、A18高鐵桃園站8877人次（9.84％）、A12機場第一航廈站8657人次（9.60％）、A8 長庚醫院站 7852人次（8.70％）、A13 機場第二航廈站6996人次（7.76％），合計達全線整體運量約6成；平均日運量不及500人次包括A20興南站之172人次（0.19％），、A16橫山站之320人次（0.35％）等。桃捷公司雖已著手將興南站改造為智慧車站，於詢問處設置虛擬智慧AI人物，提供旅客基本詢問服務，以減少傳統站務員人力需求，初估每年可減少 360萬元之用人費用，不過只靠撙節站點支出，對於系統之整體使用效益提升有限。

桃捷公司表示，已推動桃園航空城區域徵收計畫涵蓋 A11、A15、A16 站，與A20、21站地區區段徵收開發案等，將持續結推動周邊區域發展。

桃捷公司指出，會有盈餘的主因在於2023年度機捷運量顯著提升，平均日運量達9萬210人次，相較2022年度的4萬7039人次，增幅達92%，今年度將可達11萬旅次。運量增加來自於積極推出多項運量提升方案，吸引通勤、休閒及機場出入境客群；同時配合政府推出TPASS 通勤定期票，包括基北北桃都會通及桃竹竹苗通勤定期票，提升通勤、通學運量。

桃捷公司也與沿線商店合作推行銷活動，如桃捷與樂天桃猿球團行銷、寶可夢票卡夾組，及親子好讀假日電影院，吸引不同族群民眾搭乘機場捷運。隨著邊境管制解除，公司另外推出機北捷聯票，及桃園機場捷運與航空機票聯合旅遊套票，擴大在旅遊平台上的銷售通路，吸引更多機場出入境旅客搭乘機場捷運。

桃捷去年附屬事業也成長，其中戶外墩柱廣告年收入達2054萬元，相較111年度成長70.4%。藉由運量提升所帶來的運輸本業及附屬事業收入成長，為捷運系統帶來穩定的財務收入，因此2023年7月起轉虧為盈，年度盈餘達1.24億元，顯示桃捷公司在「提升運量、財務穩健」的努力。

桃捷公司表示，今年度將更進一步擴展商業標的，在不影響營運安全的前提下，最大程度開發車站空間，推出商業策略聯盟，目前已在機捷A1、A2、A8、A9、A18等車站開設早餐店快閃櫃等多元化營運服務，藉以提升桃園捷運品牌影響力和競爭力。