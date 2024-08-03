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房市出現兩氛圍 估價師：心死的人可以看屋了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

新青安上路後，房市買氣噴發，房價一路飆升，屋主一個比一個硬，很多人看屋從心累看到心死，乾脆不看。不過，估價師表示，情況要改變了，現在可以開始逛逛中古屋市場，可能有意想不到的「蘋果」出現，可以撿到甜甜價。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，先前房市價量暴衝時，他曾提出四招讓房價下跌的方法，包括一、「圍魏救趙」，宣布打擊股市的政策，股市下壓，房價就會下跌。

二、「杜絕放火」，禁止各地方政府四處放火說要引進台積電。

三、「直接供給」，宣布恢復興建國宅或可負擔住宅，增加市場供給，讓建商有壓力。

四、「中斷奶水」，緊縮房貸，關緊需求方的水龍頭。

他表示，雖然不少網友認為上述四招「窒礙難行」、「以上都不可能」，但從7月下旬開始，已出現第1點、第4點的氛圍了，其中台股從高點回跌已近三千點，不少銀行因為放款逼近滿水位，房貸也由寬轉嚴。

陳碧源表示，此一情況下，本來相當樂觀、開高價，有如姜太公釣魚的中古屋主，會開始更換可以釣到魚的釣竿，甚至於有些人會因擔心賣不掉，不再用釣竿，改用魚網，降價求售。

也因此，有自住或自用需求的人，現在可以開始逛逛中古屋市場，並和房仲朋友多多熟識，接下來可能有意想不到的「蘋果」出現，可以撿到甜甜價。

當然，與此同時也要開始找找熟識的銀行朋友，測試自己的貸款水位，因為的確有些銀行不太想接購屋貸款了。

陳碧源表示，預售屋就不用去看了，一來現在買預售屋的風險已變大，二來政府不自己下來蓋房子增加供給，銀行也還在支持建商高價購地，預售價格不會太便宜，看了，也是浪費時間。

建商 房價 房貸

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