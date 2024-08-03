台中北屯房市熱 「情定水蓮NO.16」主打換屋型產品吸睛
以情定水蓮系列推案聞名、深耕北台中30年的辰偉建設，在北屯廍子重劃區最新推案「情定水蓮NO.16」，標榜產品規劃為近期市場稀缺的40至60坪，大三房、大四房格局，在市場受到矚目，根據實價登錄，最高成交單價已逼近5字頭。
北屯區的熟成生活機能、適居的綠意環境，還有挹注超過百億的中國醫特區、74號道銜接國道1、國道4等重大建設利多，近幾年吸引大批建商搶進北屯機捷特區、14期重劃區、廍子重劃區、單元12重劃區購地推案，北屯區也成為台中最火紅的推案熱區，成交案量更居全台中之冠。
辰偉建設30年來深耕北台中，不僅看好北屯的熟成生活機能，還有交通建設等種種題材，也成為公司選擇北屯的關鍵之一。
房仲業者指出，廍子重劃區擁有165.77公頃的規模，也相鄰10期重劃區、單元13、單元14等指標熱區，近期更發展「景賢路延伸工程」，未來銜接市區將更加便利。
除此之外，景賢商圈今年也進駐750坪的健身工廠，讓許多人都看好此區，成為旗艦商圈指日可待。
「情定水蓮NO.16」選址廍子公園首排，鄰近草皮運動場、情人橋，不僅環繞萬坪綠意，還有極大尺度的景觀視野，從基地往情人橋望去，1樓到15樓皆有超過400米永久棟距，「濃綠、靜音、無壓」三大宜居指標，為此案迎來全新的生活尺度。
辰偉建設總經理陳彥邦表示，「情定水蓮」至今已推出22個建案、累積1,482戶優質住宅，選址都是以「公園、視野」作為優先考量，期望能打造一棟棟單純、好住的自住型產品，實現「健康宜居」的理想生活。
今年最新登場的「情定水蓮NO.16」，不走市場流行、好賣的小宅與首購產品，而是主打40至60坪，大三房、大四房換屋型產品，15層樓高的雙塔建築，總戶數100戶、含4戶店面。
此案主打換屋客層，保留大空間給公共領域，希望有足夠空間凝聚家庭情感、以更大的視野與尺度迎接生活，創造「一次到位的生活之選」的居住升級感，在許多規劃上，都能看見辰偉建設的用心。
陳彥邦說，新案自推出以來，果然吸引區域換屋族與回購客青睞，目前實登最高成交單價已逼近5字頭。
除了擁有專業建築背景，陳彥邦強調，公司更在意的是情感的延續，把買房的人視為朋友，實現一輩子的永續服務，過去有不少已購客換屋依舊選擇情定水蓮的產品，更是辰偉建設多年來能奠定好口碑的真實見證。
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