健康產業博覽會AI、電信、銀髮宅 三大亮點
高齡健康產業博覽會登場，主辦單位生策會昨（2）日表示，這次展會展現科技業結合高齡健康的新趨勢， 鎖定AI、電信、銀髮住宅三大亮點預示產業新未來。
首先，AI助陣醫療現場，讓科技業為骨鬆、腦中風、老人憂鬱症提供解方。宏碁集團宏碁智醫（6857）「智骨篩」，為全台首款利用胸腔X光影像分析骨質密度的智慧醫材，並首次曝光「智骨雲」用LINE管理個人體健狀態。
其次，電信業主攻健康管理App，攜手科技廠建構健康促進生活型態。華碩電腦「ASUS HealthHub健康小站」供生理數據記錄和即時專業諮詢；第三，銀髮住宅全球商機逾300兆，中保科、新保用智慧科技守護長者；日勝生樂齡宅「樂陶居」提供銀養樂齡和青銀共居複合園區；聲寶「橘青春」樂齡宅結合智慧家電和安全防護系統，提供生理測量、健康諮詢、慢病預防和健康飲食方案。
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