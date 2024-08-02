健康產業博覽會 總統：三主軸催動高齡經濟

賴清德總統昨（2）日表示，因應2025年台灣將進入超高齡社會，提出「健康台灣」願景，將推動高齡科技產業行動計畫等三大主軸。經濟部長郭智輝也呼應表示，將結合台灣AI、ICT科技優勢，推動「境內關外」政策，將鄰近國家約4億人口納入目標市場，台灣長壽新經濟商機有望超過10兆元。

生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院、數發部數產署共同主辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」昨日登場。賴總統、郭智輝及國科會主委吳誠文都應邀出席並發表致詞。

生策會會長翁啟惠表示，高齡健康產業是全球都在關注的議題，明年台灣將正式進入超高齡社會，有20%的人口，也就是470萬左右的國人將邁入或超過65歲，今年展會主題從「健康」、「智慧」與「快樂」生活三大方向出發。

賴總統親自領軍成立「健康台灣推動委員會」，近期將召開首次會議。他昨日出席博覽會被視為為「健康台灣推動委員會」暖身。

賴總統說，政府將成立「體育暨運動發展部」，推動健康促進相關工作。也推動三大主軸，包括落實健康台灣深耕計畫、推動高齡科技產業行動計畫、發揮台灣科技實力以帶動智慧醫療，成為全球高齡健康領頭羊。

首先，健康台灣深耕計畫，將優化健保永續經營，以及成立百億元的癌症新藥基金，推動國家癌症防治計畫；其次，「高齡科技產業行動計畫」導入科技創新應用，鼓勵跨業合作，讓高齡科技產品與服務落地；第三，政府將投資人工智慧所需要基礎建設，建置超級電腦，讓各行各業利用人工智慧，推動產業更有競爭力。