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就業報告弱引發衰退擔憂…道瓊崩逾600點 那指跌2.43%、英特爾重挫26%

SCFI 運價指數連四跌 主要指數回檔修正

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）指數出現連四跌。 聯合報系資料照
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）指數出現連四跌。 聯合報系資料照

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）指數出現連四跌，昨（2）日公布7月下滑幅度達10%，本周指數下跌115.2點、跌幅為3.3%，來到332.67點，四大主要指數都回檔修正。國內知名的物流業者認為，8月市場需求有望轉熱絡，遠東-歐洲、美東8月收貨價格優於現貨價格，代表市場供需仍吃緊。

物流業者分析，近期已感受到出口貨量開始持續增溫，各家海運公司8月陸續宣布加收GRI及旺季附加費用，加收的幅度約每FEU（40呎櫃）1,000到2,000美元之間，隨著各種附加費用仍在加收當中，代表市場供、需仍舊吃緊。

市場分析，運價下跌主要有三大原因，首先是之前連續13周大漲，運價因應市場需求變化回檔修正；其次，美西線有小型船舶業者低價搶市；第三，7月亞洲區的需求受到6月不少客戶趕出貨效應，7月未見貨量大幅提高，所以運價持續下滑。

上海 貨量

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