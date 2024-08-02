SCFI 運價指數連四跌 主要指數回檔修正
最新一期上海集裝箱出口（SCFI）指數出現連四跌，昨（2）日公布7月下滑幅度達10%，本周指數下跌115.2點、跌幅為3.3%，來到332.67點，四大主要指數都回檔修正。國內知名的物流業者認為，8月市場需求有望轉熱絡，遠東-歐洲、美東8月收貨價格優於現貨價格，代表市場供需仍吃緊。
物流業者分析，近期已感受到出口貨量開始持續增溫，各家海運公司8月陸續宣布加收GRI及旺季附加費用，加收的幅度約每FEU（40呎櫃）1,000到2,000美元之間，隨著各種附加費用仍在加收當中，代表市場供、需仍舊吃緊。
市場分析，運價下跌主要有三大原因，首先是之前連續13周大漲，運價因應市場需求變化回檔修正；其次，美西線有小型船舶業者低價搶市；第三，7月亞洲區的需求受到6月不少客戶趕出貨效應，7月未見貨量大幅提高，所以運價持續下滑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言