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中東緊張升高 波及航空雙雄…停飛伊朗空域航線
中東緊張情勢升高，造成亞洲三家航空業者航線受到波及。根據彭博資訊報導，包括新加坡航空，以及台灣的長榮航空（2618）和中華航空公司等三家亞洲航空公司，都因中東緊張情勢升高，已暫停飛越伊朗空域的航線。
外電報導，數日前，伊朗譴責以色列暗殺哈瑪斯頭目並揚言報復，引爆中東緊張情勢升溫。對此，採會員制的飛航風險資訊分享組織OPSGROUP警告，伊朗與其盟國對以色列發動「持續性」攻擊的風險近在眼前，規模可能類似4月的一場攻擊，甚至更重大，民航航班恐受影響。
該組織1日說：「中東全區都受制於這種風險，飛越以色列、黎巴嫩、約旦、伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯和埃及的航班尤然。若必須在中東轉機，建議規劃繞道而行，避免飛越伊朗或伊拉克。」
新加坡航空和旗下廉價航空公司酷航，曾停飛行經伊朗領空航線兩個月，7月初才剛復航。業者都擔心繞道耗時既久且成本高昂。
根據航班追蹤網站Flightradar24，包括新航、華航及長榮航三家航空公司的班機，均已繞道伊朗北部的亞塞拜然、土庫曼等中亞國家。
華航昨（2）日表示，正密切關注情勢發展，面對中東的緊張情勢，華航將針對歐洲航班調整替代航路，暫時避免飛越伊朗及伊拉克空域，並依照美國聯邦航空總署（FAA）及歐盟航空安全總署（EASA）建議規劃最妥適的航路。長榮航也表示將密切注意中東緊張情勢發展，往返歐洲航班已儘量避開可能受影響地區。
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