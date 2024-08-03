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7月機車大賣 掛牌7.1萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
國內機車市場7月買氣爆發。 聯合報系資料照
國內機車市場7月買氣爆發。 聯合報系資料照

國內機車市場7月買氣爆發，在新車與促銷齊出之下，整體機車市場銷量為7萬1,393輛，較上月成長20.02% ，並較去年同期的成長約6%。龍頭廠三陽SYM市占率高達42.5%。

另外，電動機車7月整體銷量為7,625輛，占機車總銷量10.68%，較去年同期大幅提升18.92%。

7月機車市場仍由三陽（2206）以3萬0,334輛銷售量掛帥，第二名的光陽1萬8,337輛，市占 25.7% ，排第三位的山葉1萬1,674輛，市占率16.4%， Gogoro 的電動機車5,227輛，市占率7.3%，總市場銷售7萬1,393輛。

暑假為機車的傳統旺季，包括學生、社會新鮮人的購車需求都是帶動機車市場需求的重要因素，各家機車業者在此期間積極推出促銷活動，新車款也是暑假的重頭戲，尤其今年主力機車業者的新車有效帶動需求，使得7月機車市場較6月一口氣增加兩成。

三陽公司表示，運動車款DRGBT二代上市熱銷，7月銷售達4,648輛，水冷機種JET SL+也持續熱銷，7月仍有高達3,733輛的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數5,993輛；再加上多款車系銷售穩定，讓三陽7月市占達到42.5%，保持銷售冠軍。進入8月，三陽多款當紅機種加碼購車金優惠3,000元，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助11,300元，還要繼續拚市場。

Gogoro指出，7月領牌數5,227輛，市占率達 7.3%，因供應鏈產能與交車時程受颱風侵台影響，較上月小幅下跌 9.05%，但市占仍較去年同期提升11.9%。Gogoro JEGO 7月領牌2,322輛，推升全市場綠牌電車銷量較去年同期成長104.05%。

三陽 車市

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