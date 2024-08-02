群益證人才培育有成 獲勞動部頒發TTQS銅牌

群益金鼎證券（6005）宣布，致力於人才培育有成，榮獲今年度行政院勞動部勞動力發展署頒發的「人才發展品質管理系統」（TTQS）企業機構版銅牌。

TTQS是我國唯一國家級辦訓品質的檢測標準，強調企業在投資員工人力資本時，應重視訓練品質與績效，進而提升員工職場競爭力。透過導入TTQS系統性的訓練流程，群益將培訓與營運策略結合，促使人力資源政策達到最大效益。

群益金鼎證券以「深度整合、尋求共好、建構ESG生態永續經營」為理念，努力培育金融人才，並遴選符合公司發展政策的人才，建立公司選才、育才、留才的優良傳承及文化。

自2007年起，持續舉辦群益金融大學，培育並拔擢具潛力及積極性的領導人才；支持政府金融普惠計畫，與大專院校產學合作，深耕校園引進新血；推動各校業師制度，傳承金融專業並與外部機構交流互動。

在教育訓練方面，群益促進組織效能提升，協助員工完成各項法定訓練，提升本業職能；推動員工發展、落實輪調及建立接班人方案；提升同仁專業知識、領導及溝通協調能力，強化主管的管理職能；因應數位浪潮引進數位設計及社群經營相關課程，善用數位工具提升人才培育效率。

群益深耕台灣金融市場，對金融創新和人才培育一向不遺餘力，未來也將持續優化內部既有系統及辦法，精進公司教育訓練品質與成果，秉持TTQS精神，追求卓越、重視流程、持續改善，開拓更寬廣的育才之路，持續為金融業和社會發展做出貢獻。