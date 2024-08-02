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全聯、大潤發正式整合 團隊是否替換還未確定

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
全聯經營團隊7月30日起正式與大潤發整合，總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理。合成圖／聯合報系資料照
全聯經營團隊7月30日起正式與大潤發整合，總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理。合成圖／聯合報系資料照

全聯自接手大潤發後，過去內部經營團隊都有接手與大潤發的協調工作，而全聯經營團隊7月30日起正式與大潤發整合，總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理。全聯副總林子文2日表示，目前原先的大潤發經營團隊都還在，未來團隊是否替換並未確定，不過整併後大潤發在售價、行銷方式上可能會與全聯更加接近。

全聯2022年斥資115億元收購大潤發，歷經約半年審查階段。全聯表示，經台灣公平交易委員會核准，自法國歐尚集團、潤泰集團取得95.97%大潤發流通事業股份有限公司股權，本次收購範圍包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。

全聯併購大潤發時，當時公平會為有條件通過，並提出七項附加條款，其中一項為「禁止最惠客戶政策」，並刪除供銷合約及議價單中相關約定條款及執行方式，且在併購實施次日起生效。

全聯董事長林敏雄曾表示，全聯是本土企業，每間門市對於地方特色、顧客商圈都非常熟悉，一直以全民超市為己任。他認為，結合大潤發在量販市場的豐富實績及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗及高性價比的產品服務。

併購 全聯 大潤發

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