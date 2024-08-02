半導體業重要推手 五崧捷運、諾華應材擴大投資台灣

經濟部投資台灣事務所2日再添四家企業共同擴大投資台灣，其中二家企業為半導體相關廠商，其中半導體業重要物流推手五崧捷運將砸逾28.6億元，興建智慧物流中心；諾華應用材料則將投資逾2億元，於台南建立新廠與擴大營運倉儲基地。

經濟部指出，五崧捷運規劃在新竹寶山、桃園蘆竹新興建智慧化物流中心。五崧捷運智慧物流中心將導入先進的倉儲管理系統(WMS) 及光學字元辨識系統(OCR)，並結合智慧物流平台，使整個物流供應鏈的信息透明化、自動化、智慧化，即時掌握物流動態與狀況。

此外，五崧捷運未來的新物流中心將設置太陽能發電系統與儲能設施，增加綠電使用，響應國家節能減碳政策與國際趨勢，完善ESG企業永續經營發展願景。該案總投資金額約為28.6億元，預計可創造35個本國就業機會。

諾華應用材料主要生產半導體級光固化壓克力單體及寡聚體材料，可運用於半導體廠、光電面板廠、AI伺服器廠與晶圓封測廠等，為政府推行「五大信賴產業」中，多項重點產業之上游原料化學品。

諾華與合作夥伴共同開發量子點OLED顯示技術(QD-OLED)，與光學透鏡樹脂等核心技術，可應用於高階AR/VR顯示器、穿戴裝置與半導體曝光製程等，有助科技產業創新及發展。

為維持市場競爭力，諾華應用材料預計增聘32名本國員工，投資逾2億元於台南市學甲區建立新廠與擴大營運倉儲基地，將導入自動化控制系統(DCS)，以增加產品精度與良率。此外，新廠將設置太陽能發電設備、廢水與雨水回收系統等，期望節省能源、降低環境負擔。

投資台灣事務所今再添四家企業共同擴大投資台灣，包括根留方案的五崧捷運，與中小企業方案的諾華應用材料、霖揚生技製藥、穩勝貿易。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,518家企業約2兆3,312億元投資，預估創造15萬3,015個就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有191家企業投資約5,625億元，創造2萬8,291個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1,014家企業投資約4,814億元，帶來3萬7,018個就業機會；後續尚有16家企業排隊待審。

此外，霖揚生技製藥為了因應未來產品在全球上市的生產需求，則規劃於苗栗竹南建立新廠，及於原竹南、台南廠區擴增產線，新產線擬安裝資料採集與監視系統，以優化生產流程，提高生產效率。新廠將積極進行碳盤查與建置能源管理系統、太陽能發電系統，落實節能減碳。該案投資金額逾29億元，可創造146名高階生技醫藥人員的就業機會。

穩勝貿易則是在漁貨冷凍加工領域深耕17年，新廠將設置太陽光電與儲能設備，採用節能燈具與建置雨水回收系統，期望以友善環境的方式推動漁業數位化轉型。預期投資完成後，可創造66名本國就業機會。