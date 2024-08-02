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全聯攜手宜蘭傳藝園區活動再出發 今年業績有望再創新猷

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
全聯攜手宜蘭傳藝園區舉辦的「愛在夏天・夜傳藝」2日開幕，去年造成轟動的藍眼淚再度升級。圖／全聯提供
全聯攜手宜蘭傳藝園區舉辦的「愛在夏天・夜傳藝」2日開幕，去年造成轟動的藍眼淚再度升級。圖／全聯提供

全聯攜手宜蘭傳藝園區舉辦的「愛在夏天・夜傳藝」2日開幕，自全聯接手國立傳統中心宜蘭傳藝園區8年以來，因不斷活化園區，遊客停留時間變長，客單價也提高，去年營收達5.6億元，創下8年新高，全聯善美的文化藝術基金會常董林子文指出，去年營收繳出佳績後，今年業績有望再創新高，預計有望達5.8億元，成長約3.5%。

全聯接手宜蘭傳藝園區8年以來總共投資4.7億元，其中包含因為疫情虧損而加碼的9,000萬元，目前營運上還是呈現虧損，去年虧損約2,000萬元，主要因為疫情後的出國潮，導致國旅受到影響，而今年推出活動再更升級，吸引遊客前來。

全聯表示，根據資料統計，去年麻糬祭主打麻糬與甜湯，總計銷售70萬份，總業績超過2,800萬元，而此次透過與宜蘭傳藝園區舉辦的「愛在夏天・夜傳藝」活動一同宣傳，預計今年業績可成望成長1成。

全聯攜手宜蘭傳藝園區舉辦的「愛在夏天・夜傳藝」8月2日起至8月24日，每周五、六限定舉辦「光舞月河」燈光秀，展現五大光景裝置，並且開幕日邀請知名樂團表演，吸引大批遊客前來。與此同時，全聯也推出與宜蘭傳藝聯名推出七夕麻糬系列商品，以創造共享價值的概念，結合雙方的營業項目，更加擴大商機。

林子文表示，今年活動大升級，提升至今年的2,000萬元，與去年相比提升十倍，活動長度也是去年的四倍，而於去年再次造成轟動的「藍眼淚」，今年也全面升級「祈緣藍眼淚」，運用Description（同步燈光控制系統）以及無限RF（遠端射頻）驅動近1,300顆大小光球，可發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，打造更加絢麗的演出，預估可吸引1.3萬來客數。

全聯 營收 疫情

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