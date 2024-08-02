迎向2025超高齡社會 新光保全力推智慧健康服務

全台規模最大健康派對「高齡健康產業博覽會」2日登場，新光保全（9925）受邀加入台北榮總「高齡生活科技體驗館」，現場展示新保開發的「Care U雲端居家照護系統」、法國負離子空氣淨化機、AI減碳廚餘機等產品，展現新保推動健康照護、智慧服務與快樂生活的能量。

新光保全表示，台灣自2025年開始，65歲以上人口達485萬人，老年人口占比突破20%，等於每五人就有一人是「長輩」，正式進入「超高齡社會」。高齡族群的生活安全和生活品質，都是社會必須正視的課題。新光保全結合旗下資源，搭配事業群「新保生活關懷」，透過新保在全台70多個服務據點和新光醫院等醫療體系，提供長者食衣住行等全方位照顧服務。

新光保全營運長許博堯指出，新保Care U照護系統，提供24小時緊急救援通報服務。長者若身體不適，甚至發生突發狀況需要協助，只要按壓隨身按鈕，可立即與新保照護中心連線，求助方式簡便快速，系統穩定可靠，是關心家人的好夥伴，目前包括雲林縣、花蓮縣、台東縣等皆採用新光保全獨老智能守護緊急救援服務。Care U不只緊急通報服務讓人安心，還能發揮「用藥提醒」貼心服務。依據長輩服藥需求，只要吃藥時間一到，自動提醒功能便會發出用藥語音提醒，提醒用藥；長輩量測心跳、血壓、血氧等生理量測數值，也能透過Care U雲端照護網，隨量隨傳至雲端紀錄，當數值異常時，後端照護中心適時關懷提醒進一步追蹤。新保致力發揮集團科技和服務實力，打造「智慧健康社區」。包括在社區關懷據點設置健康量測站搭配AI語音小幫手，透過生成式AI語言模型，透過自然對話進行衛教諮詢、提醒用藥、就診關懷，人性化互動，獲得好評。