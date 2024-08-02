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前五月全國小宅買氣王 桃園中壢區稱霸

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2024年1至5月小宅交易最火熱的行政區位於桃園市中壢區，交易量達368戶。圖／永慶房屋提供
2024年1至5月小宅交易最火熱的行政區位於桃園市中壢區，交易量達368戶。圖／永慶房屋提供

據實價登錄資訊，全國面積25坪以下住宅交易量前十名，其中桃園市中壢區小宅交易戶數全台最高，台北市中山區小宅則占整體交易比例最高，突破五成。

2024年1至5月小宅交易最火熱的行政區位於桃園市中壢區，交易量達368戶。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中壢是南桃園的房市熱區，生活機能相當成熟，小宅交易多集中在中壢車站為核心的傳統市中心周遭。豐富的交通機能，再加上25坪以下小坪數住宅總價親民相對容易入手，平均交易總價約482萬元，是許多小資、首購、及通勤族購屋首選。

陳金萍指出，未來鐵路地下化工程、機場捷運延伸等建設完工後，對於中壢區域交通將有進一步的提升，對中壢房市也是一項利多。

排名第二的行政區則是台中市政府所在的西屯區。

陳金萍指出，西屯地理位置鄰近中科台中園區、台中工業區，且區域內有多個大學商圈，居住需求強勁。小宅交易以逢甲商圈周邊最為熱絡，不僅生活機能便利完善，且小宅平均總價478萬元，入手門檻相對經濟實惠，因此受到許多小資、置產買方青睞。

中山區是台北市唯一入榜的行政區，同時也是小宅交易占比最高的行政區。陳金萍說明，中山區位於台北市的精華地帶，因此房價相對較高，而坪數較小的住宅因總價較低，對購屋民眾來說相對容易入手，再加上中山區交通便捷、商業發達、生活機能成熟等優勢，更容易吸引眾多年輕單身、首購民眾選擇在中山區購屋，推升小宅需求、交易熱絡，交易占比達52.8%。

新北市三重區與台中市北區的小宅交易占比也逾四成。

陳金萍指出，三重住宅類型多元且鄰近台北市，生活機能完善、交通便利，尤其與台北市僅有一橋之隔，因此吸引許多到台北就業的北漂民眾居住於此，居住需求龐大。

陳金萍表示，隨著全國房價明顯上漲，三重中古屋每坪房價也漲到5字頭，主打小坪數、低總價的新建案熱銷，帶動低總價的小宅中古屋交易量，小宅交易占比達41.4%。三重小宅平均總價934萬元，對於購屋預算千萬內的買方相當具有吸引力。

台中市北區發展十分成熟、文教發達，著名一中商圈、中醫商圈與中友百貨磁吸各行各業聚集，因此吸引龐大就業人口移入，尤其以學生、社會新鮮人居住需求旺盛，因此套房類型相當受到置產民眾歡迎，小宅交易占比達41.4%，平均總價384萬元也是榜上最低。

觀察小宅交易熱區前十名榜單，新北市就有5個行政區上榜。

陳金萍分析，板橋、中和、三重、新莊等行政區人口密集、生活機能完善，且位於新北第一環，到達台北市交通相當便捷，尤其以捷運站周邊的小宅交易最為熱絡，平均單價4至5字頭相比台北市房價親民許多，平均總價1,000萬元上下的小宅對多數雙薪家庭而言，購屋負擔相對輕鬆。

陳金萍補充，購買小宅在價格上具有低總價的優勢，對購屋民眾財務上的負擔相對較小，但不少銀行對於小坪數的住宅貸款審查方面較為嚴格，貸款成數可能偏低，建議購屋民眾多比較不同銀行貸款規定。

陳金萍提醒，民眾購買小宅前，除了建物本身屋況、格局、採光等條件外，也應留意物件周邊交通與生活機能，若物件容易到達大眾交通運輸系統、生活機能完善，不僅保值性高，未來換屋也更容易受到後手買家青睞。

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