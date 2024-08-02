聯強杜書伍 連續五屆獲《哈佛商業評論》百大企業領袖

《哈佛商業評論》公布2024年〈台灣企業領袖100強〉，從首屆評比至今，聯強（2347）總裁杜書伍已連續五屆獲獎。依據該調查，杜書伍任內領導公司市值成長1,314億，並在「任內累計總股東報酬率」單項指標獲得排名第4強，彰顯杜書伍在經營績效與企業永續發展的卓越成就。

〈台灣企業領袖100強〉主要依循美國英文版全球一百大CEO的調查方式，為台灣規模最大，且唯一針對台灣上市公司領導者個人表現的績效調查。評選指標包括「任內市值成長金額」、「任內累計總股東報酬率(TSR)」、「任內年平均EPS（每股稅後盈餘）」與「ESG評級」四大面向，選出長期帶領企業表現績優的台灣上市公司100位最強企業領導人。

杜書伍在1988年創辦聯強國際，成立35年以來穩健持續成長，1995年領先成為台灣第一家上市的電子通路商，創下上市至今連續28年獲利且配發股利的佳績。除此之外，聯強海外拓展的成效亦相當亮眼，並且不斷隨科技變化創新營運模式，帶領聯強穩居亞太地區資通訊及半導體通路龍頭。邁向第二個35年，聯強將持續完善管理機制與加速數位化運營，並落實「永續聯強 守護地球」的理念，全面整合供應鏈生態圈夥伴，提升供應鏈運作效率並減少碳排放，致力於企業和環境的永續發展。