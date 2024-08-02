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外圍漲太快？台中人回舊市區買房 這區大增4倍

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中南區房市示意照。圖／業者提供
台中南區房市示意照。圖／業者提供

受惠重大建設，近年台中重劃區與海線外圍地區交易量大幅增加，房價也攀升，不過，實價統計顯示，在外圍房價逐漸趨近市區水平的情況下，不少自住客開始回流機能成熟、房價穩定的舊市區。

其中，擁有學區、雙鐵和醫療設施優勢的南區，今年前五月預售屋售出699筆，較2022年成長4.5倍。中區交易量較為稀少，今年1~5月僅累積30筆，但仍成長114%；北區與西區分別達85%、43%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，東區、中區與西區等土地開發已趨飽和，近年僅有零星個案推出，因此在交易量上表現並不顯著。

南區與北區近年則是有不少建商透過整合土地的方式推案，目前兩區都有14場新案正在銷售，價格方面也有5~6字頭的行情，整體呈現「價量齊揚」之勢。

其中，南區挾帶13期重劃區、雙鐵共構、商場等題材的加持，相對其他舊市區來說就更具保值增值潛力，也因此成為自住客的熱門標的。

陳傑鳴表示，南區在鐵路高架化和地下道填平等工程完工後，不只交通的便利性大增，原本長期被鐵路切割的地貌也重新被縫合，該區以大慶商圈、工學商圈、興大商圈為核心，還有中山醫學大學、中興大學等高等學府，連國圖館等指標藝文設施也坐落在此，宜居特性與人文氣息相當濃厚，吸引不少品牌建商看好地段發展潛力，紛紛搶進推案。

目前南區以精銳建設機構將推出的「大慶街案」最為矚目，該案基地達2,323坪，主打34~41坪、3房產品，其他個案包括「元城上萃」、「坤悅語文心」、「昌祐雲之境」、「登陽大地悅章」、「國聚之邑」，目前實價登錄揭露的價格，成交單價已有站上6字頭。其中，位於復興路上的「元城上萃」，實登揭露最高單價達62.1萬元。

「坤悅語文心」基地座落文心南路與高工路口，並規劃3房、38~40坪產品，據實登揭露，該案成交最高單價為57.8萬；位於興大商圈的「國聚之邑」則規劃3~4房產品，目前最高成交單價為54.6萬。

房價 重劃區

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