7月機車掛牌逾7萬輛 三陽市占42.5%續居首位
業者統計，7月台灣整體機車市場掛牌數約7.14萬輛，較6月約5.95萬輛成長20%，其中三陽以3萬334輛、市占率42.5%位居第1，光陽7月掛牌數1萬8337輛、市占率25.7%排名第2。
產業人士表示，7月進入暑假購車旺季，加上各車廠推出造型時尚、獨特個性及科技感的新車款和國民車系，帶動掛牌數回溫。
根據統計，山葉7月掛牌數重返萬輛，回升至1萬1674輛，市占率16.4%；Gogoro在7月掛牌數5227輛，市占率7.3%。
今年台灣機車市場前7月總掛牌數41萬8976輛，其中三陽掛牌17萬2668輛，市占率41.2%；光陽掛牌數11萬4430輛，市占率27.3%；山葉掛牌數6萬6579輛，市占率15.9%；Gogoro掛牌數2萬8194輛，市占率6.7%。
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