綠能需求強勁！美超微、輝達將在台建算力中心 售電三雄如何抓住商機？

輝達（NVIDIA）、美超微（SMCI）相繼宣布，和台灣科技大廠合作建置算力中心；但AI用電量大，這些國際大咖想方設法找到足夠的綠電，頻繁接觸台灣的再生能源售電業者。台灣68家售電業者磨刀霍霍，尤其是售電三雄雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）及森崴能源（6806），要如何在這場商戰中突圍呢？

一個多月前，鴻海宣布，將攜手輝達（NVIDIA）在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆繪圖處理器（GPU），預計2026年完工，藉此驅動集團智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台。

除此之外，台灣的AI風潮持續延燒。上週，翔耀實業宣布攜手美超微（SMCI）、是方電訊、數位無限、無敵科技、VMFIVE等策略伙伴，將在是方位於內湖的IDC機房打造採用美超微液冷系統的H200 AI運算中心AICC（AI Computing Center），目標未來將此經驗複製到亞洲各國，串聯起AI運算聯盟（AICA，AI Computing Alliance），成為台灣在AI算力領域布局的新里程碑。

全球科技雙強聯手本土科技大廠，要激發台灣發展AI的潛能，同時也引發另一個討論，也就是「電力需求」，畢竟AI眾所皆知，是一隻「吃電怪獸」，而且這些科技業者響應2050淨零排放，綠電的需求量勢必大增。

根據統計，全球再生能源市場規模預計到2030年將達到2兆美元，2023─2030年的年複合成長率為8.4％，台灣再生能源售電業從四年前的個位數，現在已經暴增到68家，顯然這是一個備受矚目的商機。

以輝達來說，當他們決定在台灣建置算力中心時，就積極向台灣再生能源售電業者洽詢綠電採購；當時消息一出，「售電三雄」雲豹能源（6869）、泓德能源（6873）及森崴能源（6806）股價一飛沖天。

雲豹自有案場整合供電，做一條龍服務

雲豹能源取得嘉義戶外型漁電共生項目，預計2026年第一季完工。雲豹能源／提供

雲豹能源表示，全球AI浪潮來襲，台灣擁有半導體領先地位，更是少數具有AI前瞻性發展的國家，尤其經濟部預估，因為AI科技快速增長，每年用電成長率將增加3％以上，未來供電也將優先考慮太陽光電，再度讓能源議題浮上檯面。

雲豹能源除了自有案場和外部案場，整合供電能力，進一步推升供應量，旗下天能綠電以最高效率統整客戶需求並給與交易議約、快速售後服務，同時協助客戶採購純憑證及碳權，幫助用戶跟上國際趨勢，達成淨零目標，達到「一條龍服務」。

泓德旗下星星電力，AI演算法減少餘電

泓德能源負責售電的事業體，是旗下的「星星電力」。星星電力指出，2021年取得售電業執照至今年3月底，合作企業容量超過136MW，轉供據點超過 1200 個，總合約度數已達141億度，合作客戶的產業包括半導體、金融、電信等等。

泓德能源同樣自有案場，藉以增加供電量，星星電力還自行發展「AI 分群演算法」，相較傳統分群媒合方法，可減少45％餘電，大幅提升綠電媒合效率以及轉供收益，更精準媒合客戶用電需求，平均轉供媒合配比率達 90％，一點電都不要浪費。

泓德能源自有案場，藉以增加供電量。圖為泓德能源台南七股日運案場。泓德能源／提供

森崴旗下富威電力，助法律事務所綠色轉型

森崴能源旗下富威電力分享，除了和一般熟知需要綠電的產業合作，就連法律事務所也向他們洽詢。富威指出，博仲法律事務所2020年開始採購綠電，雖然事務所不是高碳排製造業，也不是用電大戶，但博仲仍希望減少環境衝擊，並在2021年達成碳中和，成為全台第一家100％使用綠電的法律事務所。

對於台灣的再生能源售電業發展，星星電力建議透過公協會，積極參與政府溝通與建言，讓政府理解目前售電業與產業遇到的困境，藉以媒合產業對於綠電的供給與需求。

富威電力則認為可以構建產業聯盟，促進售電公司與發電業、儲能產業、科技公司和金融機構等的深度合作，形成完整的產業生態圈，藉此加強資訊共享和交流，建立透明、可信的合作機制，提升產業鏈的協同效應和競爭力。

使用綠電是產業的趨勢，同時帶起一波再生能源售電商戰，本土業者個個磨刀霍霍，思考如何在激烈競爭中脫穎而出。

（本文出自2024.08.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）