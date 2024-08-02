高齡醫療產品被忽視 翁啟惠：思考擴大醫療科技展

首屆高齡健康產業博覽會今日登場，生策會長翁啟惠致詞時表示，明年台灣將邁入超高齡社會，台灣很多重要事業和財富的經營和管理、及經濟活動仍來自高齡長輩的貢獻。過去舉辦台灣醫療科技展一直有展示滿足高齡者需求產品，但受限場地空間無法展現產業能量，未來會聽取各方意見並檢討，思考是否繼續在醫療科技展中擴大展出。

總統賴清德親臨致詞，重申自己醫生背景及健康台灣政策願景。另外，經濟部長郭智輝、數位部長黃彥男、國科會主委吳誠文、華碩董事長施崇棠也都出席。不過，一早即有參展單位邀集眾多高齡長者參觀，時間場地與動線上安排較不理想，讓不少長者辛苦排隊等進場，對照展會主軸，場面有些尷尬。

首屆高齡健康產業博覽會由生策會、生策中心主辦，經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院、數發部數產署為共同主辦。另包括台大、榮總、北醫、慈濟、長庚、高醫、陽明交大共同協辦，以及工研院、金屬中心、紡織所、食工所、資策會等參與。

翁啟惠指出，高齡健康是全球都在關注的議題，明年台灣將進入超高齡社會，有20%的人口，也就是470萬左右的國人將邁入或超過65歲。但上個世紀人類平均壽命是40歲，今天是80歲，下個世紀一定更高，所以高齡定義也隨著科技的進步和壽命延長而改變。

他提到，高齡長輩大多是健康或亞健康的，需要特別照護的還是相對少數，台灣很多重要事業和財富的經營和管理、以及經濟活動仍然來自這些高齡長輩的貢獻。但目前幾乎所有的醫護產品，在研發中進行人體試驗時都排除65歲以上的長輩，高齡醫學一直被忽視。因此，他是以感恩和關懷的心情來舉辦這個展會。

翁啟惠進一步說，感恩的是，這些長輩一生打拚，讓我們有今天的生活；關懐的是，希望需要照護或亞健康的長輩能夠恢復健康，而健康的長者能夠永保健康。因此今年展會主題就是從「健康」、「智慧」與「快樂」生活三大方向出發，展出的項目都是希望能夠幫助長者的產品與服務。

展會推動委員會召集人、生策會顧問沈榮津也透過簡報解釋會展重點，強調台灣在面臨超高齡社會挑戰，發展健康產業有重要性與急迫性。他說，2025年全球65歲以上人口將超過20億人，銀髮族產業市場規模將達新台幣1122兆元，其中，台灣市場規模約3.6兆元。

他介紹，發展高齡健康產業三大策略包括掌握需求、強化供給、國內練兵。其中，掌握需求方面聚焦健康照護、智慧服務、快樂生活等三需求，鎖定照護科技、輔助科技、健康促進、智慧居家、數位服務、樂活社交、高齡Fintech、數位學習、休閒育樂等9項重點。供給面則要打造跨產業合作平台、建構生態系；併彙整國人測試回饋，將利基產品推向世界。