銀髮族更要學 網銀國際推遊戲「王牌釣魚人」教防詐
「第一屆高齡健康產業博覽會」今日登場，有高達200個機構參與，包括健康檢測、運動競賽、醫師專題開講、親子互動遊戲等。根據活動官方估計，活動期間將上看逾萬人次觀展。今日網銀國際宣布，為了將「健康娛樂」概念傳遞給銀髮世代，特別設計趣味互動遊戲，包含「防詐金手套」、「王牌釣魚人」。
網銀國際指出，這些為高齡者量身整理的遊戲，可讓長者從過程中學習正確的健康娛樂新知識。本次響應首屆高齡健康產業博覽會，是因為觀察數位娛樂的高齡使用者逐漸攀升，因此積極倡導健康娛樂觀念。
網銀國際公關暨永續發展處協理趙珮晴表示，這次高齡健康產業博覽會推廣「健康娛樂」新概念，是指數位娛樂除了滿足高齡者的娛樂需求外，也應該注意如何有效達到生活與娛樂的健康平衡，包含透過趣味互動遊戲來針對常見的數位風險，如遊戲詐騙及成癮等議題，傳遞正確的預防觀念。
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