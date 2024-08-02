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汽柴油下週估各漲1角、2角 95無鉛創9個月新高

中央社／ 台北2日電

中油持續啟動油價雙平穩機制，預估5日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1元，柴油調漲0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，每公升來到31.4元，創9個月新高。

依照預測，92無鉛汽油每公升29.9元，95無鉛汽油每公升31.4元，98無鉛汽油每公升33.4元，超級柴油每公升為27.5元。

中國製造業景氣不如預期，本週國際油價下跌。根據中油浮動油價公式，累算至8月1日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特），週均價為每桶80.04美元，較上週81.70美元下跌1.66美元；新台幣兌美元匯率為32.829元，較上週32.839元升值0.01元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油每公升零售價調漲1.6元，柴油每公升調漲2.9元。

中油為符合亞鄰競爭國最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，綜合計算後，預估5日凌晨零時起，汽油每公升調漲0.1元，柴油調漲0.2元。

國際油價 新台幣

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