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中和新天價！ 17年中古小宅成交單價飆89.6萬元
伴隨北市人口外溢及捷運萬大線的建設，中和地區的房市能見度不斷提高，並躋身新北8字頭房市區。最新實價登錄揭露，排除一樓、地下室及特殊交易，中和區屋齡17年的「美麗永安2」18樓戶今年5月以每坪89.6萬元的價格成交，創中和房價新紀錄。
中信房屋永和雙和加盟店店長許家寧指出，現代人買房普遍有逐捷運而居的偏好，美麗永安社區為捷運共構宅，出站即到家，周圍生活機能相當成熟，步行2分鐘就可以抵達中和四號公園，附近還有永和國小、永平國小、永平中學、漳和國中、南山高中等多個明星學區，居住條件相當不錯。
許家寧指出，美麗永安社區的屋主普遍比較惜售，近兩年的釋出量不多，成交單價大多落在7-8字頭上下。本次成交的18樓戶為總面積14.23坪的小坪數住宅，雖然成交單價高達每坪89.6萬元、接近9字頭，不過若從總價來看，其成交總價僅為1,275萬元，剛好可以搭配新青安貸款，推估正因如此，買方才願意以相對較高的單價來接手。
中信房屋研展室副理莊思敏表示，受到新青安2.0的影響，現階段低總價、小坪數的中古住宅相當搶手，即使成交單價屢創新高，但在總價掩護單價下，只要總價符合新青安貸款條件，購屋民眾的接受度依然很高。而且推估伴隨新青安的發酵，未來這種高單價、低總價的小宅產品仍會有不錯的市場表現。
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