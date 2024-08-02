父母就該幫買房？這裡不一樣！四成是小孩買給父母住

房價高漲，很多人不是躺平「等房」，就是期待父母能贊助買房。但在雲林斗六很不同。鄉林建設表示，他們在當地推出的「鄉林雲峰」，有四成已購客戶是小孩幫父母買一間，而父母幫小孩出頭期款的，只有三成。

鄉林建設總經理方偉民表示，為父母買房的，多是高科技上班族或中小企業主。像有一位在科技業工作的民眾，由於薪資高，分紅多，最近就一口氣買了三間，其中一間給父母住，其他則用來自住及置產。

他表示，一般以為現代年輕人買房，大多靠父母幫忙出頭期款、自備款，甚至全付。都會區確實如此，但在雲林，由於房價基期低，很多人反而買房給父母住。

他說，像在斗六，很多老人家住在外圍區域老透天，平日得上下爬樓梯，周邊生活機能也不佳。鄉林在當地推出的建案，規畫全齡宅，包括適合老年人運動的槌球區，就吸引許多在中部科技業上班族買房給父母住，一方面也作為投資置產。根據實價資料，該案目前已揭露100多戶，單價三字頭，總價在1,300萬上下。

方偉民表示，都會區因為房價高，要子女買房給父母住，困難度較高，但仍有一些暖心的科技新貴，因為手上資金充裕，不捨父母住在老公寓每天爬樓梯，購買小宅給父母住，讓人感動。