搶攻越南防災安全市場 洽談會估促成逾百萬美元商機

「Wow! Taiwan Project 越南防災安全媒合洽談會」近日在胡志明市圓滿落幕，為協助台灣業者開拓越南防災安全系統與設備市場，經濟部國際貿易署委託商研院執行「新南向市場創新行銷計畫」。在這次的洽談會中，台灣業者展示了如何應用AI、IoT及各種創新科技，在防災系統方面提供領先的技術和解決方案，進一步拓展越南市場。

商研院表示，此次媒合會協助台灣業者與越南近20家涵蓋防災設備、災害預警系統、門禁系統、監控設備、智慧建築等領域的買家進行了近40場一對一洽談會，預計促成超過100萬美元的商機。

商研院指出，隨著越南積極提升災害應變能力，防災與安全產業日益受到重視。台灣業者在IoT、AI和創新科技方面具有技術優勢，能夠提供越南客製化解決方案。

例如，中美強科技股份有限公司展示了早期火災/煙霧檢測系統和部分放電檢測系統，正德防火工業股份有限公司展示了環保無毒的Tiger PRO Eco-Neut滅火器。沛倫設計則為家用滅火器提出了新的設計，而佛斯特推出的排煙天窗可以協助空氣對流並引導煙霧排出。北京營造有限公司展示了輕便耐用的移動式鋁合金防洪設備，以確保洪水發生時的快速部署和有效保護。

豐欣營造有限公司展示了Derosion Lattice波浪減能網，該系統減少波浪能量並捕捉懸浮砂，保護海岸線免受侵蝕，實現長期穩定的海岸恢復。昇立電子股份有限公司展示了智能環境感測器，能夠監測二氧化碳、PM1/2.5/4/10、VOC、溫度、濕度、大氣壓力和紫外線，提升空氣質量管理。台灣黑熊則針對資訊安全提供解決方案，強化企業安全。

商研院表示，此次實體媒合洽談會吸引了超過20家越南買家參與，包括智慧建築與智慧居家系統公司DMT、從事各式天窗代理與安裝的THANH TÂM WINDOWS、專營火災預警系統與應變設備的FISA以及執行海洋防災工程的營建商MOCi等當地指標性企業。

參與洽談的買家表示，台灣業者在自然災害預警、災害緩解和都市安全等領域展示了卓越的創新能力，並且業者的整合解決方案和創新設備能夠幫助越南提升防災能力，減少災害造成的損失。