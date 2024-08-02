高齡健康產業博覽會登場 賴總統將蒞臨參觀三大亮點

由生策會、生策中心與經濟部產發署、經濟部技術司、國家衛生研究院、數發部數產署共同主辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」2日起正式登場。生策會表示，這次展會將展現科技業結合高齡健康的新趨勢， 以三大亮點預示產業新未來。

這次展會上午的開幕式，將由賴總統、國科會主委吳誠文、經濟部長郭智輝、數發部部長黃彥男等出席與產官學研醫各界聚焦台灣面臨超高齡社會挑戰，與把握長壽新經濟發展機遇。開幕式中將正式公告本年度由推動委員遴選出來的「十大高齡友善科技、產品與服務」。

開幕式下午，在大會舞台區將舉辦大會特別講座「輕鬆人生經驗談」，前立法院院長王金平、前中研院院長翁啟惠、前臺大校長楊泮池、臺大醫院院長吳明賢齊聚現場。這次不談國家大事、不談權威科學、不談醫療學術，而是以「享受高齡人生！從心境到心態，如何更智慧、更健康、更快樂？」為主題，邀請大家一起輕鬆茶敘，共享美好人生的滋味和秘訣。

生策會表示，2025年台灣65歲以上人口預計達468萬，高齡族群的增加促使科技廠與上市櫃積極投入相關產業，從快速篩檢腦中風和心血管疾病的醫療技術、遠距醫療與個人化健康管理、以及針對銀髮族的住宅和智慧家電。自2日至4日舉辦的「第一屆高齡健康產業博覽會」，將有三大亮點值得關注：

一，AI助陣醫療現場！科技業為骨鬆、腦中風、老人憂鬱症提供解方

65歲以上長輩約有30％有骨質疏鬆問題，卻鮮少有人注意，直到骨折後可以引起許多併發症，特別是髖關節骨折後一年內死亡率為10％至30％。宏碁集團旗下宏碁智醫「智骨篩」是全台首款利用胸腔X光影像分析骨質密度的智慧醫材，利用AI評估骨質疏鬆風險。此次展覽首次曝光「智骨雲」用LINE管理個人體健狀態，現場可體驗智慧量測設備，取得專屬健康成績單。

國內50歲以上憂鬱症盛行率高達16.3%，但七成未就醫，主要因病識感不足及心理健康問題被汙名化。仁寶電腦「憂可視腦波壓力評估系統」是一款AI輔助、非侵入式的腦波分析工具，可在15分鐘內生成評估報告，提升長輩心理健康。

長佳智能「腦出血檢測系統」和「心電圖分析軟體」針對長輩常見的腦中風、心血管疾病等問題提供解方，前者利用AI自動分析非造影頭部CT影像，檢測急性腦出血特徵；後者則可辨識12種心律不整及心肌梗塞，輔助醫師快速辨識心臟異常。

二，電信業主攻健康管理App，攜手科技廠建構健康促進生活型態

近年來，個人化健康管理成為健康生活新趨勢。透過記錄生理數據和AI分析，能預警健康問題並及時尋求專家協助，達到疾病預防的效果。對亞健康長輩，可進行遠端追蹤以實現精準照護。華碩電腦「ASUS HealthHub健康小站」供生理數據記錄和即時專業諮詢，並可掌握家人健康狀態。展覽期間，還將舉辦「算出你的未來身體保護力」活動，讓民眾檢測健康指數。

中華電信「是方i健康App」整合運動、飲食、睡眠和健康數據，通過AI分析個人健康分數和風險指數。展期下載App可獲45元咖啡提貨卡和健康分析體驗碼，還能參加抽獎。遠傳電信「Health健康+ App」結合遠距診療和自主健康管理，管理多項健康數據，提供個人化健康諮詢、就醫預約及視訊看診服務。

除了每天做好健康管理，運動更是健康促進的重要部分。然而長輩的心肺耐力與肌耐力與年輕人不同，適合訓練方式也不一樣，一般健身器材未必能符合需求。中強光電集團旗下的宇康醫電「銀髮族悠健環檢測評估系統」針對長輩制定個人化運動處方，進行體適能量測和數據分析，展覽期間可參加體適能比賽。

三，銀髮住宅全球商機逾300兆，中保、新保用智慧科技守護長者

隨著老年人口增加，高齡友善住宅市場潛力巨大。2025年全球銀髮住宅市場規模預計達新台幣316兆元，吸引多方業者投入。日勝生樂齡宅「樂陶居」以銀光計畫和全齡健康為核心，提供銀養樂齡和青銀共居複合園區，提升居家養老的生活質量。聲寶「橘青春」樂齡宅結合智慧家電和安全防護系統，提供生理測量、健康諮詢、慢病預防和健康飲食方案。

在外打拼的民眾，總是擔心分隔兩地的父母是否健康平安。中保科技「中保無限+ 家庭守護服務」通過生活動態數據分析監控長輩健康，並提供智慧防災系統。展期完成四大闖關遊戲可獲價值1,200元的HRV自律神經檢測。新光保全「Care U雲端居家照護服務」提供用藥提醒、護理師電話聯繫和緊急求助功能。展期與台北榮總合作打造「高齡生活科技體驗館」，展示多項守護長輩的產品。