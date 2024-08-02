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7月車市旺 4.5萬輛領牌30月新高

聯合報／ 記者林海／台北報導

進入傳統銷售旺季七月，雖受凱米颱風影響領牌登錄中斷二至三天，但主要車廠持續擴大販促力道刺激市場，整體汽車市場買氣強勁，最終領牌數達到四萬五六七八輛，年增百分之七點八，創下近卅個月以來單月新高。

展望八月，車廠認為，第一周即進入傳統民俗月淡季，但隨國人消費觀念改變及暑假顧客需求，各車廠持續提供高額優惠案，預估總市場為二萬九千輛。

有業內人士分析，一般來說，五到七月屬「銷售競賽月」期間，希望民俗月傳統淡季前先衝一波銷售，帶動七月成績衝高，但高峰後卻不見得會馬上下跌，因下半年台灣汽車市場還有很多話題新車準備要推出，有望為市場注入更多活力。

和泰表示，旗下ＴＯＹＯＴＡ與ＬＥＸＵＳ兩品牌七月合計登錄一萬六九八四輛，年增百分之二點九，市占率百分之卅七點二，創今年單月新高；累計前七月總市場登錄輛數廿七萬八一八一輛，年增百分之○點三，創下二○○五年以來新高。

凱米颱風 市占率

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