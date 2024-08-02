7月PMI、NMI雙跌 廠商看景氣轉為「審慎樂觀」

中華經濟研究院昨天發布七月製造業及非製造業採購經理人指數雙雙下跌，其中製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）續跌一點五個百分點至百分之五十二點二，雖連續三個月維持擴張，但擴張趨緩，且指數連續兩個月下跌；非製造業（ＮＭＩ）回跌一點三個百分點至百分之五十七點三。

中經院院長連賢明表示，七月ＰＭＩ、ＮＭＩ都下跌主要受美國總統選情牽動台灣製造業展望，大陸水災也讓廠商重新評估下半年景氣，整體情勢是從過去「非常樂觀」轉為「審慎樂觀」。

對於ＰＭＩ連續兩個月下跌，是否意味景氣出現轉折點？中經院副院長王健全認為，主計總處第二季經濟成長率雖下修，但若扣基期因素仍可看出景氣正常復甦，只是成長幅度趨緩，需求面急單短單比較多，長單還要觀察，目前是正常復甦，不是強勁復甦。

連賢明說，復甦看來還是成長態勢，但有不確定性，高科技業比較樂觀，但傳產受大陸影響，如一些原物料及基建產業沒有原預期那麼樂觀。

中研院研究員簡錦漢則相對樂觀，七月ＰＭＩ維持五十以上，景氣仍有點熱，主要是ＡＩ產業發展大趨勢非常樂觀，只是未來可能有干擾，如美國何時降息，及總統大選最後結果。中華採購與供應管理協會顧問白宗城也分析，台灣製造業動能就像航空母艦，一旦啟動就不容易停下來。