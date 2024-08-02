快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月PMI、NMI雙跌 廠商看景氣轉為「審慎樂觀」

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

中華經濟研究院昨天發布七月製造業及非製造業採購經理人指數雙雙下跌，其中製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）續跌一點五個百分點至百分之五十二點二，雖連續三個月維持擴張，但擴張趨緩，且指數連續兩個月下跌；非製造業（ＮＭＩ）回跌一點三個百分點至百分之五十七點三。

中經院院長連賢明表示，七月ＰＭＩ、ＮＭＩ都下跌主要受美國總統選情牽動台灣製造業展望，大陸水災也讓廠商重新評估下半年景氣，整體情勢是從過去「非常樂觀」轉為「審慎樂觀」。

對於ＰＭＩ連續兩個月下跌，是否意味景氣出現轉折點？中經院副院長王健全認為，主計總處第二季經濟成長率雖下修，但若扣基期因素仍可看出景氣正常復甦，只是成長幅度趨緩，需求面急單短單比較多，長單還要觀察，目前是正常復甦，不是強勁復甦。

連賢明說，復甦看來還是成長態勢，但有不確定性，高科技業比較樂觀，但傳產受大陸影響，如一些原物料及基建產業沒有原預期那麼樂觀。

中研院研究員簡錦漢則相對樂觀，七月ＰＭＩ維持五十以上，景氣仍有點熱，主要是ＡＩ產業發展大趨勢非常樂觀，只是未來可能有干擾，如美國何時降息，及總統大選最後結果。中華採購與供應管理協會顧問白宗城也分析，台灣製造業動能就像航空母艦，一旦啟動就不容易停下來。

台灣製 指數 美國

延伸閱讀

中國7月PMI表現疲弱 製造業悲觀情緒濃厚

台積電（2330）接大陸急單？網酸「又來騙散戶」：大戶怕沒人接手

歐元區PMI 探五個月低點

與低迷經濟有關？萬字稱頌稿「改革家習近平」突消失 真相究竟為何

相關新聞

7月車市熱！掛牌逾4.5萬輛 寫近三年半單月新高

7月車市熱，超預期。雖有凱米颱風攪局，但6月底遞延交車及各車廠持續擴大販促力道，總市場最終領牌數達到45,678輛，月增...

7月PMI、NMI雙跌 廠商看景氣轉為「審慎樂觀」

中華經濟研究院昨天發布七月製造業及非製造業採購經理人指數雙雙下跌，其中製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）續跌一點五個百分點至...

7月車市旺 4.5萬輛領牌30月新高

進入傳統銷售旺季七月，雖受凱米颱風影響領牌登錄中斷二至三天，但主要車廠持續擴大販促力道刺激市場，整體汽車市場買氣強勁，最...

國產結盟崇越攻循環經濟 合資重置資源科技

國產建材實業與崇越科技兩集團強強聯手，共同搶攻循環經濟商機。國產集團昨（1）日宣布，與崇越集團子公司建越科技合資成立重置...

國產下半年旺季 表現會更好

混凝土龍頭廠國產建材實業董事長徐蘭英昨（1）日表示，國產今年上半年本業表現不錯，下半年迎接需求旺季，營運表現將比上半年更...

來台旅客購物費下滑32% 消費力未復原

交通部觀光署昨（1）日公布去年台灣旅遊狀況調查摘要，去年來台旅客觀光支出，平均每人每日消費較疫情前減少7.78%，以購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。