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來台旅客購物費下滑32% 消費力未復原
交通部觀光署昨（1）日公布去年台灣旅遊狀況調查摘要，去年來台旅客觀光支出，平均每人每日消費較疫情前減少7.78%，以購物費下滑逾三成最多；去年台灣旅客出國每人每次平均消費6萬餘元，較疫情前成長二成七。
交通部統計，去年國際觀光客約為疫情前一半，而來台旅客觀光支出為疫情前六成，購物費下滑32%，平均每人每日消費180美元（約新台幣5,922元），以南韓旅客消費最高，約212美元（約新台幣6,954元）。
此外，去年國人出國總次數1,180萬旅次，恢復至疫情前七成。每人每次平均消費支出60,481元，較2019年47,802元成長二成七，旅遊總支出為7,134億元，較疫前恢復八成七。
其中出國到訪東北亞居多，較2019年增加；到訪東南亞亦增加，到訪大陸港澳則減少。
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