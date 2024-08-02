國產下半年旺季 表現會更好

混凝土龍頭廠國產建材（2504）實業董事長徐蘭英昨（1）日表示，國產今年上半年本業表現不錯，下半年迎接需求旺季，營運表現將比上半年更好，預估今年全年出貨量可達615萬立方米。她表示，國產目前在手混凝土庫存量870萬立方米，創下歷史新高，可為未來二、三年提供充足的營運助力。

徐蘭英表示，雖然政府實施打炒房政策，但是混凝土屬於基礎工程，包括危老都更、科技業擴廠、公共工程都在持續建設，加上政府的新青安貸款推波助瀾。此外，今年發生地震後，危老都更需求群起，重建更需要預拌混凝土。

徐蘭英認為，現在看來，剛性需求一直都在，國產有許多科技廠房的案子，因為客戶搶的是時間，符合客戶的建廠速度、品質和服務缺一不可。尤其半導體大廠擴產需求相當強勁，像是台積電24小時都在出貨，因此還是有挑單、擇優出貨的空間，有助獲利表現。

她表示，由於國產充分掌握科技建廠的需求，與科技業形成一種緊密的夥伴關係，除與崇越集團合作，還將持續推動全方位「綠色建材解決方案」。

徐蘭英指出，營建業今年表現不錯。新竹廠協助台積電寶山二期、竹南先進封測廠，及新竹AI智慧園區的智邦科技、緯創資通等大廠快速建廠，加上AI建廠需求，營運可望持續寫下佳績。