國產結盟崇越攻循環經濟 合資重置資源科技

國產建材（2504）實業與崇越科技兩集團強強聯手，共同搶攻循環經濟商機。國產集團昨（1）日宣布，與崇越集團子公司建越科技合資成立重置資源科技，將以晶圓廠及半導體廠廢汙泥、廢玻璃為再生混凝土原料，搶攻國內低碳混凝土市場商機。

重置資源科技目前實收資本額2億元，國產持股67％，另外三成為建越與其他公司共同持股。

三大水泥及混凝土廠低碳市場布局

重置資源科技總經理林嘉政指出，第4季就可以開始出貨，預期每月再生混凝土出貨量將達8,000至1萬立方米，明年起全年出貨量可達20萬立方米。

該公司力拚今年就達到損益兩平，明年每股純益挑戰2.5元，希望在五年內可以掛牌上櫃。

林嘉政說明，台積電在研磨晶片過程中，在國內每月產出CMP汙泥約2,000至2,500噸，這些汙泥可取代混凝土原有的添加原料瀘石粉，占混凝土原料比重可達一成；此外，國內面板廠如友達、群創等公司每月也可供應600至1,500噸不等的廢玻璃，也可取代砂石成為混凝土另一重要原料。

林嘉政表示，透過這些來自科技廠副產品所重置的再生混凝土，可比目前市售混凝土單價還要低一成，不僅可帶動重置資源科技平均毛利率達約30%，減碳效益也比目前市售混凝土多出25%，因此相當看好此混凝土的市場競爭力。

國產建材實業集團董事長徐蘭英指出，因應全球AI需求，台灣成為AI晶片供應鏈的核心矽島地位，但是這些高端的晶片生產之餘，也會產生晶圓生產時的副產品，這些副產品除須要循環經濟回收之外，裡面達到奈米級的矽料也是非常好的混凝土與建材原料。

國產建材執行長、重置資源科技董事長吳志仁表示，重置的成立可謂國內創舉，再生混凝土不僅可因應「資源循環促進法」規定、讓營建工程擁有一定比例再生骨材，也協助營建業及科技相關產業，共同達到減碳與資源循環的目標，是國產與建越等兩大集團未來潛在低碳市場龐大商機。