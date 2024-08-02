裕隆許國興強項…為困境找出路

裕隆（2201）新任總經理許國興在2012年接下裕融公司總座前，是裕隆集團總管理部的副總經理，對經營管理與資源應用是一把好手。熟悉他的人說「為困境找出路，也是許國興的強項」。

2019年嚴陳莉蓮初掌裕隆集團時，將集團事業明確畫分為四大事業體，金融水平事業由裕融主導，由裕融統合集團眾多水平事業，許國興從製造轉進金融事業，帶領裕融的獲利表現突出。

據悉，他曾被裕隆集團前董事長嚴凱泰重用，賦予集團整合重任。在集團橫向事業整合又端出具體的成績，整合集團線上線下服務事業，串連相關的服務業之外，整合集團多年投入的充電設施，也是裕隆集團移動即服務發展方向的主導者。

裕融在東南亞的投資從菲律賓拓展到馬來西亞，開創型的企業經營者，也切合裕隆集團現階段發展的需求，在擔任裕融公司總經理多年之後，接掌裕隆集團的母公司裕隆，也並不讓人意外。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮在集團整合與多元化發展上著力甚深，今年裕隆除了電動車的投入之外，裕隆持續推動數位化及導入AI技術運用以達成智慧製造，提升生產效率、能源效率及品質也都有顯著的成果，未來裕隆是否還會有更多的計畫，還看新任總經理的規劃。