快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

裕隆許國興強項…為困境找出路

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

裕隆（2201）新任總經理許國興在2012年接下裕融公司總座前，是裕隆集團總管理部的副總經理，對經營管理與資源應用是一把好手。熟悉他的人說「為困境找出路，也是許國興的強項」。

2019年嚴陳莉蓮初掌裕隆集團時，將集團事業明確畫分為四大事業體，金融水平事業由裕融主導，由裕融統合集團眾多水平事業，許國興從製造轉進金融事業，帶領裕融的獲利表現突出。

據悉，他曾被裕隆集團前董事長嚴凱泰重用，賦予集團整合重任。在集團橫向事業整合又端出具體的成績，整合集團線上線下服務事業，串連相關的服務業之外，整合集團多年投入的充電設施，也是裕隆集團移動即服務發展方向的主導者。

裕融在東南亞的投資從菲律賓拓展到馬來西亞，開創型的企業經營者，也切合裕隆集團現階段發展的需求，在擔任裕融公司總經理多年之後，接掌裕隆集團的母公司裕隆，也並不讓人意外。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮在集團整合與多元化發展上著力甚深，今年裕隆除了電動車的投入之外，裕隆持續推動數位化及導入AI技術運用以達成智慧製造，提升生產效率、能源效率及品質也都有顯著的成果，未來裕隆是否還會有更多的計畫，還看新任總經理的規劃。

嚴陳莉蓮 裕隆集團 馬來西亞

延伸閱讀

國產車組裝新制8月實施…股價受衝擊跌停 中華車晚間發聲

緯穎董座洪麗寗二次入選企業領袖100強！並肩嚴陳莉蓮

00692成分股大換血！網酸「買0050、006208更好」曝優勢

中華電攜所羅門 推動工業AI賦能和智慧製造升級

相關新聞

7月車市熱！掛牌逾4.5萬輛 寫近三年半單月新高

7月車市熱，超預期。雖有凱米颱風攪局，但6月底遞延交車及各車廠持續擴大販促力道，總市場最終領牌數達到45,678輛，月增...

7月PMI、NMI雙跌 廠商看景氣轉為「審慎樂觀」

中華經濟研究院昨天發布七月製造業及非製造業採購經理人指數雙雙下跌，其中製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）續跌一點五個百分點至...

7月車市旺 4.5萬輛領牌30月新高

進入傳統銷售旺季七月，雖受凱米颱風影響領牌登錄中斷二至三天，但主要車廠持續擴大販促力道刺激市場，整體汽車市場買氣強勁，最...

國產結盟崇越攻循環經濟 合資重置資源科技

國產建材實業與崇越科技兩集團強強聯手，共同搶攻循環經濟商機。國產集團昨（1）日宣布，與崇越集團子公司建越科技合資成立重置...

國產下半年旺季 表現會更好

混凝土龍頭廠國產建材實業董事長徐蘭英昨（1）日表示，國產今年上半年本業表現不錯，下半年迎接需求旺季，營運表現將比上半年更...

來台旅客購物費下滑32% 消費力未復原

交通部觀光署昨（1）日公布去年台灣旅遊狀況調查摘要，去年來台旅客觀光支出，平均每人每日消費較疫情前減少7.78%，以購物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。