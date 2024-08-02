裕隆總座許國興接任 姚振祥升任副董事長

裕隆集團十年來最大組織與人事異動，旗下裕隆（2201）、裕融兩家公司昨（1）日在董事會後發布重訊公告，原任裕融總經理的許國興，接任裕隆總座且即日生效，原裕隆總座姚振祥則升任副董事長。

裕隆由許國興掌舵，業界稱，許擅長開創與整合，對市場敏感度也夠，姚振祥則精於產品開發與製造，兩人各有專才與特色，而兩人異動也揭示裕隆即將轉舵駛向新藍海，顯示裕隆將轉型成控股，朝多角化國際型態發展。

裕隆集團重要人事調整

裕融總座遺缺將由裕融原副總經理闕源龍升任，他並接任格上租車董事長，上述人事異動即日正式生效。

據了解，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮近年積極擘劃集團發展方向，其中，多元化發展是優先任務，更積極將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系。

許國興原本在裕融企業擔任總經理，裕融即在此多元化要求下，扮演裕隆集團水平橫向事業整合的主體，在許國興調任裕隆汽車總經理之後，整合與多元化的腳步，將加快甚至加大。

裕隆表示，姚振祥與許國興在裕隆集團服務超過40年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，也同樣身為裕隆集團決策委員五人小組之一。