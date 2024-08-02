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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

台塑汽車攻大型商用巴士

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台塑汽車擴展商用大客車領域，繼卡車之後昨（1）日宣布與歐洲VDL集團合作，將旗下SB-4000大客車底盤產品再針對台灣市場的特殊需求改良、設計、組裝和測試，成為專為台灣量身設計的正歐洲底盤，擴大搶攻大型商用巴士市場。

台塑汽車副總經理鄭有智指出，這是台塑汽車「首次從卡車進入到客車市場」，雖然台灣在疫情過後以及兩岸關係的問題，一年市場僅約五、六百台的規模，但此時是進入市場最佳的時間，在市場最不好的時候進入，市場終究會恢復正常，屆時將會有更好的成果。

台塑汽車強調，台塑在商用車市場近20年頭，專業組裝技術和全台服務網路設置完善，一年平均約有七、八百台的銷量，占卡車的市占率25%，台塑汽車一直希望可以擴展產品市場。

排除市區公車、學生專車等高速公路定期車班，目前旅遊車市場規模一年僅約五、六百台，規模並不大，不過台塑汽車認為，台灣的旅遊市場終究還是會起來，旅遊車市場的規模也會再擴大。

台塑 車市

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