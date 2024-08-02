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7月車市熱！掛牌逾4.5萬輛 寫近三年半單月新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
7月車市熱，超預期。 聯合報系資料照
7月車市熱，超預期。 聯合報系資料照

7月車市熱，超預期。雖有凱米颱風攪局，但6月底遞延交車及各車廠持續擴大販促力道，總市場最終領牌數達到45,678輛，月增9.8%、年增7.8%，創下自2021年元月以來、近三年半的單月新高紀錄。

同時，今年前七月車市表現熱絡，累計278,181輛，雖較去年同期僅小增0.3%，但仍同步締造2005年以來、近20年的新猷，在此之前2005年前七月為334,239輛。

指標車廠7月掛牌量
指標車廠7月掛牌量

展望8月，雖然第一周即進入傳統民俗月淡季，不過隨著國人消費觀念改變以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供高額優惠方案，預估8月總市場為29,000輛，比去年同期略減1%，大抵持平。

農曆7月之前，通常車廠都在國曆6、7兩個月為國產車進行大力促銷，都因各車廠提升了買氣而迎來旺季。不過今年6月總市場領牌數達到41,587輛，僅較5月成長0.3%、比去年同期少了1.9%，也比6月初和泰車預期的4.4萬輛少，事實上並非6月旺季不旺，而是部分訂單遞延到了7月。

由於6月部份領牌數遞延，業者指出，影響所及，龍頭車廠和泰車（2207）原先預估7月車市整體規模將落在4.2萬輛，結果際掛牌數較預估一口氣超出3,000餘輛，表現特別亮眼。

車廠指出，7月車市受惠車廠的加碼促銷，有效帶動車市買氣，不過銷售表並非全面大好，而且不同品牌有不同的銷售表現，也依車廠的促銷條件各有不同的成果。

此外，豪華車的賓士新車大量抵台，掛牌數較去年大增四成餘，另外，進口車場台灣本田表現更突出，單月掛牌2,641輛，較去年同期成長超過五成，BMW也在新車供應增加下，掛牌數較去年大幅成長。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於7月份合計登錄16,984輛、年增2.9%，市占率37.2%，創下今年單月新高。累計今年1~7月總市場登錄台數278,181台，約與5去年持平，其中冠軍車款COROLLA CROSS單一車款掛牌數達到4,393台，創下自2021年2月以來的單月新高。

雖然進入8月淡季，TOYOTA在8月將持續針對熱銷車款COROLLA CROSS大力促銷。

和泰車 車市

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