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中央泳池飯店宅「聯悦馥」落成 吸引市區客及外商入住

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「聯悦馥」的瑜珈教室令人驚豔不已。記者宋健生/攝影
「聯悦馥」的瑜珈教室令人驚豔不已。記者宋健生/攝影

中部品牌建商聯悦建設在台中市清水區推出的建案「聯悦馥」，1日舉行落成音樂會，此案不僅延續聯悦建設「實景超越3D圖」的一貫作風，豐富性也更勝市區高價大樓案，聯悦建設表示，成屋實景如同高級渡假飯店，吸引不少市區客、外商族群紛紛入住。

聯悦建設深耕台中海線房市6年，獨到的創新設計、產品規格，不斷突破購屋人的眼界，前年首發作品「聯悦聚」交屋，超質感公設刷新海線的奢華新高度，奠定其精品建商的地位；今年二號作品「聯悦馥」完工，精美的休閒設施同樣讓已購客開心，認同這座社區「超越期待」。

「聯悦馥」最亮眼的公設為中央的休閒泳池，搖曳的椰棗樹、躺椅、躺床，搭配入夜後的點燈，充分散發渡假飯店氛圍，從音樂、文學、藝術、人文等主題各異的家教教室、擁紀伊國屋書店合作選冊、琴房、畫室的社區學苑，到華麗的大廳、中島咖啡吧，對比3D示意圖，豐富性不減反增。

專案經理陳俊宇指出，聯悦建設一向鎖定質感客層，為求不斷琢磨出理想中好房子的定義，開創出市場路線，推出的產品、服務幾乎都是對標名牌建商，做的比承諾的更多，也才能讓客戶認同。

陳俊宇根據這幾案的觀察，已購戶有超過七成都是轉介紹而來，這是品牌建商的特徵，很多客人希望找朋友來一起當鄰居。

從最講究居住品質的外商也可一窺，如「聯悦聚」就有高達三成都是外商租賃，同樣的熱潮也在「聯悦馥」重現，陳俊宇說：「原本他們在海線租住的就是新房子，但是聯悦的社區精緻度、渡假感都完勝其他大樓，讓不少外商決定搬過來。」

聯悦在當地的每期建案，不僅都是成屋比預售亮眼，且都較前一期實現更大的躍進，如一、二號作品與知名書店合作選冊，最近重新進場的四號作品「聯悦馨」，就直接相鄰一棟千坪TSUTAYA BOOKSTORE旗艦店。

同時搭配團紀彥、范承宗等國際大師設計，以及更罕見的空中泳池、懸浮森林等豐富設施，都印證聯悦的終極目標：「不只是造鎮，而是形塑新聚落，帶給住戶全新的文化體驗。」

「聯悦馥」中央的休閒泳池，搖曳的椰棗樹、躺椅、躺床，散發渡假飯店氛圍。記者宋健生/攝影
「聯悦馥」中央的休閒泳池，搖曳的椰棗樹、躺椅、躺床，散發渡假飯店氛圍。記者宋健生/攝影
擁紀伊國屋書店合作選冊、琴房、畫室的社區學苑，建商做的比承諾的更多。記者宋健生/攝影
擁紀伊國屋書店合作選冊、琴房、畫室的社區學苑，建商做的比承諾的更多。記者宋健生/攝影
聯悦建設在台中市清水區推出的建案「聯悦馥」今(1)日舉行落成剪綵典禮。記者宋健生/攝影
聯悦建設在台中市清水區推出的建案「聯悦馥」今(1)日舉行落成剪綵典禮。記者宋健生/攝影

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