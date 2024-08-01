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全台最美休息站埔里「日月町複合式商場」盛大開幕

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
日月町引進TSUTAYA BOOKSTORE，打造生活風格美學空間。記者宋健生/攝影
日月町引進TSUTAYA BOOKSTORE，打造生活風格美學空間。記者宋健生/攝影

精英開發在埔里投資逾10億元開發的「日月町複合式商場」1日盛大開幕。這座商場標榜為全台最美休息站，以生活為核心概念，匯集購物、觀賞、休息、餐飲及放鬆心靈，讓顧客一次滿足，進一步帶動地方繁榮。

「台北有西門町，日月潭是國際知名景點，南投也要有日月町！」日月町複合式商場一開幕，主導投資的精英開發董事長洪乙彥便展現強烈企圖心。

南投縣長許淑華前往道賀外，埔里鎮長廖志城、縣議員林芳伃、王秋淑、陳宜君、蘇昱誠以及商界人士也到場剪綵，欣見企業投資南投，在埔里生根，開拓國際市場。

許淑華表示，日月町在埔里開幕，將國際視野帶進南投，也和縣府共同打造觀光首都，宜居城市概念，並行銷南投農特產品。

在這座商場內，展示南投13鄉鎮市農特產品之外，主要分成三個區塊，一是引進全球知名的日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE，東京超人氣咖啡店「WIRED CAFÉ」，還有聚集眾多品牌餐飲化身的餐車限定店，利用在地食材供應消費，包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等，並設置中油加油站、特爾電力超充旗艦站。

日月町位於國6埔里交流道下，洪乙彥信心滿滿指著店內裝置藝術說，商場內的洪鑼灣，其實也是埔里之窗，窗子一打開，就是台灣的中心，也是台灣之心，在這裡看到日月町，未來日月町要迎向全世界。因為日月潭國內外觀光客多，這座商場在前往日月潭必經之路，他看好南投未來發展。

「日月町開幕了，面寬近300米！」洪乙彥認為，這只是投資南投的起手勢而已，未來將進一步投資南投，第二期投資計畫是規劃中的「魔法森林」；第三期則是建立人才平台，農產品、商品平台，還有聚集藝術家的平台，並形成創意平台，他相信不久將來可以實現。

許淑華招商有成，去年4月見證精英開發與日本知名書店TSUTAYA BOOKSTORE進駐簽約，期許精英開發與TSUTAYA BOOKSTORE的聯手下，結合南投在地資源，帶動南投觀光產業發展，如今日月町盛大開幕，已經跨出一大步。

許淑華(右2)期許精英開發與TSUTAYA BOOKSTORE聯手，帶動南投觀光產業發展。記者宋健生/攝影
許淑華(右2)期許精英開發與TSUTAYA BOOKSTORE聯手，帶動南投觀光產業發展。記者宋健生/攝影
日月町並設置中油加油站、特爾電力超充旗艦站。記者宋健生/攝影
日月町並設置中油加油站、特爾電力超充旗艦站。記者宋健生/攝影
日月町複合式商場標榜為全台最美休息站，以生活為核心概念。記者宋健生/攝影
日月町複合式商場標榜為全台最美休息站，以生活為核心概念。記者宋健生/攝影
日月町複合式商場由南投縣長許淑華(左2)、精英開發董事長洪乙彥(右2)主持剪綵。記者宋健生/攝影
日月町複合式商場由南投縣長許淑華(左2)、精英開發董事長洪乙彥(右2)主持剪綵。記者宋健生/攝影
日月町引進全球知名的日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE。記者宋健生/攝影
日月町引進全球知名的日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE。記者宋健生/攝影

埔里 許淑華

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