趕民俗月前購屋！六都7月移轉棟數創今年次高 下半年增幅恐收斂

農曆7月即將來臨，購屋者趕在民俗月前購屋，觀察六都地政局1日公布資料，六都7月買賣移轉棟數總計達2萬6555棟，為今年次高。其中又以新北與台中市表現最強，兩個都會區都衝到逼近6千棟水準。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，上半年台股創新高，市場游資熱錢滿滿情況下，加上民間習俗影響，讓全台移轉棟數有感上升，惟下半年能否延續買氣，在各銀行貸款水位將滿的狀態下，交易量仍有待市場觀察。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年7月平均地權條例剛剛上路，7月移轉仍反映5、6月交易市況，當時景氣並未特別熱絡，7月移轉棟數基期低，之後年增率才逐漸轉正成長，而5、6月房市交易狀況暢旺，央行6月央行理監事會議才宣布調整存準率，影響尚未發酵，加上仍有些預售屋完工過戶登記，因此帶動7月移轉棟數增加，全年相當有機會挑戰36萬棟。

受惠疫情期間建商大量推案，今年陸續交屋，中信房屋研展室副理莊思敏說，這一批交屋潮挹注下，前7月六都建物買賣移轉棟數表現相當亮眼、年增率皆達到2成以上，尤其像是台南、高雄這些建商獵地推案的房市熱區，前7月建物買賣移轉較去年同期大幅增長接近4成。

據六都地政局統計，台北市7月買賣移轉棟數為2953棟，月增12.8%、年增30.2%；新北市買賣移轉棟數為5980棟，月增11.4%、年增22.3%；桃園市買賣移轉棟數為4,993棟，月增7.6%、年增29.5%；台中市買賣移轉棟數為5,969棟，月增26.3%、年增53.8%，單月買賣移轉棟數為2016年「房地合一稅」上路以來新高。

台南市買賣移轉棟數為2316棟，月減3.5%、年增26.3%，為與上去同期相比唯一買氣略減的都會區；高雄市買賣移轉棟數為4344棟，月增7.3%、年增38.1%；六都總計7月買賣移轉棟數為26,555棟，月增11.6%、年增33.5%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，7月雖各都買賣移轉棟數仍是旺盛，惟先前排隊或團購買房等情形逐漸少見，房市熱度似有減弱，加上銀行傳出縮限銀根等動作頻頻，更有「囤房稅2.0」、央行擴大「二戶限貸令」等政府打房政策上路，提醒買方別誤踩第二屋或高總價貸款成數地雷，並特別注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。

莊思敏也提醒，建物買賣移轉棟數通常有大約1-1.5個月的時間落差，市場受銀行收縮房貸水龍頭、高房價、美國總統大選等等因素影響，買方逐漸轉向觀望，而賣方仍有所堅持，交易周期拉長，交易量也跟著回落，再加上即將進入傳統房市淡季，第三季建物買賣移轉棟數成長幅度很有可能會呈現收斂跡象。