智慧經營／福邦證券總經理林瑛明「小精靈」戰術 殺出紅海

福邦證券（6026）在經營定位明確、提供一條龍服務的兩大關鍵策略下，做出差異化特色，得以在競爭激烈的證券市場殺出重圍。總經理林瑛明表示，承銷股代業務已經打下營運第一隻腳、目前資產管理打出第二隻腳，接下來打造的第三隻腳會是財務顧問業務，福邦證的整體營運持續向下扎根。

發揮中小券商優勢

在AI相關新應用崛起下，美國晶片類股帶動台股相關供應鏈漲勢，台股重回牛市，連帶證券市場也走出谷底。惟今年全球的經濟景氣復甦路徑仍不容過度樂觀，加上11月有美國總統大選等不確定性因素，林瑛明認為，福邦證今年各項業務仍可望持穩成長。

福邦證自1989年9月成立至今，定位為協助中型及中小型企業進入資本市場的投資銀行型專業證券商，深耕承銷市場，積極尋找及拜訪具潛力的發行公司，在競爭激烈的傳統證券紅海市場中，發揮中小型券商彈性的經營策略、靈巧的「小、精、靈」特色。

林瑛明指出，2023年福邦證的核心業務──承銷創下歷年來最佳表現，全年IPO送件數九件、SPO送件數12件，登錄興櫃家數九家、財顧案十件。同時承銷業務榮獲台灣證交所頒發「邁向未來獎-IPO籌資金額」第二名、「邁向未來獎-IPO市值」第三名、「攜手同業獎-送件家數」第三名、「推動創新獎-資本市場貢獻獎」，以及櫃買中心「推薦輔導登錄興櫃績效」第二名等五個獎項；加上股務代理家數突破300家，達312家，獲得亮眼成績單。

此外，福邦證也積極建構全方位投資銀行執行平台、PE FUND募集約20億元，目前管理規模已增逾40億元，在營運多點開花，自營、經紀、債券、轉投資創投業績均有斬獲下，2023年獲利大幅成長，實現轉虧為盈。

林瑛明表示，在營運發展重心的承銷業務上，今年IPO送件數之目標為七至九家，SPO送件數目標十至12家，目標持平於2023年，整體表現仍可望維持去年的高峰水平。

協助企業強強結合

值得一提的是，福邦證承銷業務呈現多元性的面貌，包括：萬達寵物、青松健康，分別為寵物業、長照業第一家進入資本市場的公司，意義非凡；其餘在科技、製造等產業也會持續送件，並不會集中在單一領域，會協助有競爭力的企業進入資本市場。

資產管理業務慢慢站穩腳跟，林瑛明說，今年下半年預計會推出一檔鎖定六大核心科技產業的PE FUND；過往績效為高資產客戶取得優異成績，主因就在於福邦證是由承銷業務起家，這是與創投最大的差異化部分，目標在未來五年內實現3億美元的管理規模，協助企業轉型，提升價值級產業整併等。

林瑛明強調，著眼於第二代接班、中美等地緣政治、全球供應鏈重組等不確定性等因素，財務顧問業務將協助企業利用資本市場，進行強強結合策略合作、併購、籌資等，提供完整的一條龍服務。整體而言，福邦證在承銷股代、併購及資產管理等業務三面向均衡發展下，未來仍具潛力。