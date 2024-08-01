智慧經營／福邦證券總經理林瑛明「小精靈」戰術 殺出紅海

經濟日報／ 高瑜君
福邦證券總經理林瑛明。 （聯合報系資料庫）
福邦證券總經理林瑛明。 （聯合報系資料庫）

福邦證券（6026）在經營定位明確、提供一條龍服務的兩大關鍵策略下，做出差異化特色，得以在競爭激烈的證券市場殺出重圍。總經理林瑛明表示，承銷股代業務已經打下營運第一隻腳、目前資產管理打出第二隻腳，接下來打造的第三隻腳會是財務顧問業務，福邦證的整體營運持續向下扎根。

發揮中小券商優勢

在AI相關新應用崛起下，美國晶片類股帶動台股相關供應鏈漲勢，台股重回牛市，連帶證券市場也走出谷底。惟今年全球的經濟景氣復甦路徑仍不容過度樂觀，加上11月有美國總統大選等不確定性因素，林瑛明認為，福邦證今年各項業務仍可望持穩成長。

福邦證自1989年9月成立至今，定位為協助中型及中小型企業進入資本市場投資銀行型專業證券商，深耕承銷市場，積極尋找及拜訪具潛力的發行公司，在競爭激烈的傳統證券紅海市場中，發揮中小型券商彈性的經營策略、靈巧的「小、精、靈」特色。

林瑛明指出，2023年福邦證的核心業務──承銷創下歷年來最佳表現，全年IPO送件數九件、SPO送件數12件，登錄興櫃家數九家、財顧案十件。同時承銷業務榮獲台灣證交所頒發「邁向未來獎-IPO籌資金額」第二名、「邁向未來獎-IPO市值」第三名、「攜手同業獎-送件家數」第三名、「推動創新獎-資本市場貢獻獎」，以及櫃買中心「推薦輔導登錄興櫃績效」第二名等五個獎項；加上股務代理家數突破300家，達312家，獲得亮眼成績單。

此外，福邦證也積極建構全方位投資銀行執行平台、PE FUND募集約20億元，目前管理規模已增逾40億元，在營運多點開花，自營、經紀、債券、轉投資創投業績均有斬獲下，2023年獲利大幅成長，實現轉虧為盈。

林瑛明表示，在營運發展重心的承銷業務上，今年IPO送件數之目標為七至九家，SPO送件數目標十至12家，目標持平於2023年，整體表現仍可望維持去年的高峰水平。

協助企業強強結合

值得一提的是，福邦證承銷業務呈現多元性的面貌，包括：萬達寵物、青松健康，分別為寵物業、長照業第一家進入資本市場的公司，意義非凡；其餘在科技、製造等產業也會持續送件，並不會集中在單一領域，會協助有競爭力的企業進入資本市場。

資產管理業務慢慢站穩腳跟，林瑛明說，今年下半年預計會推出一檔鎖定六大核心科技產業的PE FUND；過往績效為高資產客戶取得優異成績，主因就在於福邦證是由承銷業務起家，這是與創投最大的差異化部分，目標在未來五年內實現3億美元的管理規模，協助企業轉型，提升價值級產業整併等。

林瑛明強調，著眼於第二代接班、中美等地緣政治、全球供應鏈重組等不確定性等因素，財務顧問業務將協助企業利用資本市場，進行強強結合策略合作、併購、籌資等，提供完整的一條龍服務。整體而言，福邦證在承銷股代、併購及資產管理等業務三面向均衡發展下，未來仍具潛力。

IPO 投資銀行 資本市場

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